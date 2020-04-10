Аваков припускає, що карантин закінчиться в травні

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков сподівається на закінчення карантину, який цього тижня посилили, в травні.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Можу, тим не менш, припустити – і сподіватися, що країна почне повертатися до нормального життя в травні, а оговтається остаточно на цьому етапі - до літа", - написав він.

Він зазначив, що важко пророкувати перебіг епідемії, природа якої так мало вивчена, але уряд сподівається і робить все для того, щоб перші кроки "перезапуску економіки" були б можливі в кінці квітня.

За його припущенням це пройде ряд етапів з ослабленням карантину спочатку для молоді, потім для старших у другій половині травня.

Аваков зазначив, що вирішувати, коли закінчиться карантин можна буде тільки в кінці цього шляху, а не посередині.

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