У Кабміні планують запустити громадський транспорт лише з літа

Кабінет Міністрів планує відновити роботу транспорту, який зупинився через загальнонаціональний карантин, і дозволити відвідування зон відпочинку в червні-липні.

Про це свідчить таблиця стратегії виходу з карантину, представлена прем'єр-міністром Денисом Шмыгалем в ефірі політичного шоу "Свобода слова Савіка Шустера", передають Українські Новини.

На таблиці окреслено 3 стовпчика з часовими рамками, назвою кожного періоду виходу з карантину і кроками, які планує робити уряд.

Так, в першому стовпці вказаний період до початку травня, який включає в себе підтримку соціально вразливих верств населення, допомогу безробітним та тим, хто знаходиться у вимушеній відпустці, мобілізацію медичних ресурсів і підтримку медперсоналу, задіяного в боротьбі з COVID-19.

У другому стовпці стратегії вказаний період з початку травня до початку червня.

В цей період планується створення 500 тис. робочих місць, кредитна підтримка малого і середнього бізнесу, часткова відміна обмежень на роботу громадського транспорту, зміщений графіка робочого дня.

У третьому стовпці стратегії вказаний період з початку червня до початку липня, за який планується завершення навчального року, відновлення роботи громадського транспорту за новими правилами, дозвіл відвідування зон відпочинку за умови дотримання норм безпеки та послаблення умов самоізоляції для літніх людей.

Як повідомляли Українські Новини, за словами Шмигаля, за останні 2 тижні кількість безробітних збільшилася на 50 тис.

Раніше Кабінет міністрів планував розробити нові соціальні стандарти для поетапного виходу з карантину.

Позаштатний радник Президента Володимира Зеленського Ігор Новіков вважає ймовірним, що після 24 квітня карантин буде продовжено, при цьому обмежувальні заходи будуть ослаблені.