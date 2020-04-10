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10 квітня 2020, пʼятниця, 18:39 22
Суспільство 2020-04-10T21:15:03+03:00
Українські Новини
У Київській області до людей, які вийдуть на вулицю на вихідних, буде підходити поліція, — Володін

У Київській області до людей, які вийдуть на вулицю на вихідних, буде підходити поліція, — Володін

Кира Молчанова
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Карантин
Карантин

Після того, як Київська область рекомендувала жителям взагалі не виходити на вулицю без крайньої необхідності на цих вихідних, стало відомо, що Національна поліція і Національна гвардія Київської області будуть контролювати вихід на вулицю пішоходів 11-13 та 18-21 квітня.

Про це Українським Новинам сказав тимчасово виконуючий обов'язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

"Власне сам вихід на вулицю без крайньої необхідності, зрозуміло, що тут будуть виважено підходити до цього питання, але, власне, саме перебування людини на вулиці для поліції і Нацгвардії буде підставою підійти і пояснити людині про те, що під час таких суворих обмежень, людина має повернутися до себе додому", - сказав він.

Володін заявив, що правоохоронці не будуть перегороджувати руху приватних автомобілів.

Він зазначив, що окрім правоохоронців, також контроль будуть здійснювати цивільні формування у співпраці з поліцією.

"Для людей, які хочуть вийти погуляти, посмажити шашлики - дійсно будуть обмеження. Поліція, Нацгвардія і громадські формування, у співпраці з поліцією, будуть забезпечувати контроль за забезпеченням режиму", - додав він.

За порушення режиму будуть виписувати протокол, а суд, в подальшому, буде приймати рішення про штраф.

Як повідомляли Українські Новини, Волинська область максимально обмежила пересування на вихідні.

Крім того, раніше Чернівецька область ввела особливий режим на вихідні 11-13 квітня, зокрема будуть закриті продуктові магазини і автозаправні станції.

25 березня Кабінет Міністрів продовжив карантин і ввів надзвичайну ситуацію у всіх регіонах до 24 квітня.

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