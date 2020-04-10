У США почали клінічні випробування гідроксихлорохіна для лікування коронавірусу

В той час, як вакцину від коронавірусу почали тестувати в Австралії, Сполучені штати почали набір учасників для нового клінічного випробування ефективності застосування гідроксихлорохіна для лікування хворих коронавірусом. Про це повідомляє "Голос Америки".

Так, Національний інститут здоров'я США планує задіяти понад 500 дорослих пацієнтів, у яких був підтверджений коронавірус, і які знаходяться на госпіталізації.

Як повідомляє відомство, гідроксихлорохін поки використовується для лікування малярії, вовчака і ревматоїдного артриту. Його ефективності в лікуванні коронавірусу не підтверджено. Втім його використання активно просуває президент Трамп.

Відзначається також, результати випробувань будуть готові до липня 2021 року.

Як повідомляли Українські Новини, медики вважають, що 80% інфікованих коронавірусом вмирають від підключення до апаратів ШВЛ.

Раніше французьких лікарів звинуватили в расизмі після того, як вони запропонували тестувати вакцину від коронавірусу на африканця.

Тим часом, Австрія прийняла рішення потестувати на коронавірус вибірково 2 тисячі чоловік.