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  • Французских врачей обвинили в расизме после их предложения испытать вакцины от коронавируса на африканцах
03 апреля 2020, пятница, 17:18 241
Африка 2020-04-03T18:00:03+03:00
Українські Новини
Французских врачей обвинили в расизме после их предложения испытать вакцины от коронавируса на африканцах

Французских врачей обвинили в расизме после их предложения испытать вакцины от коронавируса на африканцах

Елизавета Кесельман
Франция, Исследования, Африка, Вакцина, Коронавирус
Африка.Фото: pixabay
Африка.Фото: pixabay

В то время, как в Австралии медики начали тестировать вакцину от коронавируса на животных, во Франции двое медиков предложили испытывать вакцины от COVID-19 на жителях африканских стран. Об этом передает ВВС.

Данное предложение вызвало масштабный скандал и обвинения в адрес их авторов – главы отделения интенсивной терапии в больнице в Париже Жан-Поля Мира и главы исследовательской группы в Национальном институте здравоохранения и медицинских исследований Камиля Лохта.

Выступая в одном из телеэфиров, они предложили начать тестирование в странах Африки, так как там нет масок, медикаментов и реанимаций.

"Это похоже на исследования в области заболевания СПИДом. Мы привлекаем проституток, потому что знаем, что они наиболее уязвимы и часто не пользуются контрацептивами", — сказал Мира. С его мнением был солидарен Лохт.

Данные слова вызвали громкую реакцию в обществе. Бывший футболист сборной Кот-дʼИвуара и английского "Челси" Дидье Дрогба призвал "не сравнивать африканцев с морскими свинками", а другой футболист, камерунец Самуэль Этоʼо назвал этих врачей "убийцами".

В самом институте здравоохранения назвали слова неправильно понятыми. Там напомнили, что клинические испытания вакцины уже начаты в европейских странах и в Австралии, и в случае необходимости их также начнут и в Африке.

По состоянию на 3 апреле в Африке зарегистрировано 7 064 подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией и 290 подтвержденных случаев смерти. При этом, эксперты опасаются, что истинные показатели могут быть гораздо выше.

Как сообщали Українські Новини, Австрия приняла решение потестировать на коронавирус выборочно 2 тысячи человек.

Тем временем, немецкий вирусолог считает, что виски - неплохой вариант для борьбы с коронавирусом.

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