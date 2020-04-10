У київську аптечну мережу завезли 190 тис. медичних масок: де купити

190 тис. медичних масок надійшло в мережі комунальних аптек "Фармація" в той час, як Київська область рекомендувала обмежити пересування на вихідних.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Ще 190 тис. масок надійшло в мережі комунальних аптек "Фармація", - сказав він.

Кличко зазначив, що з 190 тис. потупивших масок 150 тис. - одноразові і 40 тис. - марлеві.

За його словами, всі ці маски вже можна придбати в мережі аптек "Фармація".

Кличко повідомив, що Київ продовжує отримувати засоби захисту для лікарів, які були замовлені і придбані раніше, витратні матеріали та медикаменти.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 9 квітня в частині київських аптечних мереж були медичні маски по 15-20 гривень і антисептики по 35-40 гривень.

Тим часом, Київ ввів примусовий карантин на підприємствах і в установах, де є спалахи коронавірусу.

25 березня Кабінет Міністрів продовжив карантин і ввів надзвичайну ситуацію у всіх регіонах до 24 квітня.