У Києві маски і антисептики є в аптеках чотирьох мереж: ціни та наявність

На тлі того, що Офіс Президента при відсутності в аптеках захисних масок буде застосовувати до них заходи адміністративного реагування, за попередніми даними, в частині київських аптечних мереж є в наявності медичні маски по 15-20 гривень і антисептики по 35-40 гривень.

Про це Українським Новинам повідомили представники низки київських аптечних мереж, передають Українські Новини.

Маски і антисептики є в наявності в аптеках мережі "Аптека Доброго Дня", "Аптека Низьких Цін" та "Подорожник".

В аптеках мережі "Бажаємо здоров'я" станом на 13:00 масок у продажу немає, з антисептиків у продажу є препарат "Манорм".

В аптеках мережі "Віталюкс" станом на 14:00 маски є в наявності, а антисептики є в деяких аптеках мережі.

Ціни на маски варіюються від 15 до 20 гривень, на антисептик – від 35 до 40 гривень орієнтовно.

Більш детальну інформацію про наявність масок і антисептиків представники аптек рекомендують дізнаватися безпосередньо у кожній конкретній аптеці, оскільки ситуація може змінюватися.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів заборонив перебування громадян в громадських місцях без захисної маски з 6 квітня.

- Центр громадського здоров'я рекомендує громадянам міняти маску кожні 4 години для запобігання зараження коронавриусом.

Як повідомляли Українські Новини, у великих аптечних мережах є в наявності азитроміцин – один з найбільш продаваних антибіотиків.

Також з наступного тижня в Україну завезуть 320 тис. таблеток препарату для лікування від коронавірусу.