Володимирський собор буде транслювати великодню службу своїми силами

Володимирський собор в Києві має намір транслювати великодню службу на власних ресурсах.

Про це Українським Новинам повідомив представник Української православної церкви Київського патріархату.

"Ми будемо транслювати своїми силами на своїх ресурсах. Хоча ми звернулися з проханням до державних телеканалах, але вони мовчать", - сказали в УПЦ.

Також Володимирський собор сподівається, що приватні телеканали виявлять бажання транслювати пасхальне богослужіння в онлайн-режимі.

Проте поки ніхто з телеканалів з таким бажанням не звертався.

Як повідомляли Українські Новини, Володимирський собор має намір провести великодню службу в храмі, а освятити паску можна буде персонально у священика.

Патріарх Філарет має довічне право на здійснення богослужінь у Володимирському соборі в Києві.

Раніше повідомлялося про те, що Володимирський собор провів літургію на Благовіщення у відкритому режимі, дотримуючись правил карантину.

Також про те, як віруючі українці зможуть відвідувати храми і будуть святити паски на карантині.