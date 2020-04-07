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07 апреля 2020, вторник, 15:27 1184
Общество 2020-04-07T16:00:03+03:00
Українські Новини
Владимирский собор провел литургию на Благовещение в открытом режиме, соблюдая правила карантина

Владимирский собор провел литургию на Благовещение в открытом режиме, соблюдая правила карантина

Елена Новикова
УПЦ КП, Карантин, Литургия, Благовещение, Владимирский собор, карантин в Украине
Служба. Фото: otvetim.info
Служба. Фото: otvetim.info

Владимирский собор (Киевский патриархат Украинской православной церкви, глава Патриарх Филарет) провел литургию на Благовещение Пресвятой Богородицы в открытом режиме, соблюдая правила карантина.

Об этом Українським Новинам сообщили в УПЦ КП.

"Литургия (Божественная служба) проходила в открытом режиме, были прихожане, но они находились на расстоянии 2 метров друг от друга", - сказали в УПЦ.

Служба была праздничной по случаю Благовещения.

О точном количестве граждан, которые приняли участие в службе в УПЦ не сообщили.

Однако добавили, что 100 человек в соборе "даже не ощущается", поскольку он огромный.

Также в УПЦ сообщили, что полицейские приходили в собор для того, чтобы проверить соблюдение карантинных мероприятий.

В частности, стражи порядка проверили наличие масок у продавцов свечей и других церковных вещей, а также наличие антисептика в соборе.

Также в УПЦ отметили, что во Владимирском соборе отменена запивка после таинства причастия, однако само причастие принимается всеми прихожанами с одной чаши, так как это тело и кровь Господа Иисуса Христа.

Как сообщали Українськi Новини, Украинская православная церковь Московского патриархата считает приемлемым вариантом в условиях карантина проводить богослужения на Благовещение Пресвятой Богородицы и в Вербное воскресенье на территории церковных дворов с учетом безопасного расстояния, которое должны соблюдать прихожане.

Также ПЦУ даст рекомендации, как участвовать в богослужениях во время карантина на предпасхальные праздники.

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