У київській школі вчителі проводять опитування батьків, скільки серед них лікарів

В той час, як в Україні за добу кількість зареєстрованих випадків коронавіруса зросла на третину, в Києві вже 348 осіб захворіли, в одній зі столичних шкіл вчителі проводять опитування батьків всіх класів, скільки із них є медиками.

Про це свідчать дані листування в Viber батьків класів школи.

Зокрема, як свідчить повідомлення одного з класних керівників, керівництвом школи було дано доручення провести опитування батьків, зібрати цю інформацію і передати її вище.

"Напишіть мені в лічку, будь ласка, ті, хто працює в медицині. Кожен класний керівник здає інформацію", - сказано в повідомленні вчителя.

Скріншот батьківського чату однієї з київських шкіл

Школа знаходиться у Шевченківському районі Києва.

Як повідомляли Українські Новини, вчителям планують виплачувати середню зарплату за віддалену роботу в період карантину.

Тим часом, з понеділка, 6 квітня, о 10:00 для учнів 5-11 класів з усієї України стартував проект "Всеукраїнська школа онлайн".

Крім того, Львівська школа заборонила своїм вчителям і дітям дивитися онлайн-заняття.