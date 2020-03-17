Учителям планируют выплачивать среднюю зарплату за удаленную работу в период карантина

Киевская городская государственная администрация (КГГА) заявляет, что работники сферы образования перешли на удаленный режим работы и им на время объяления карантина в Украине и приостановки образовательного процесса гарантируется выплата средней заработной платы.

Об этом говорится в сообщении КГГА и соответствующем приказе департамента образования и науки КГГА №60 от 16 марта, передают Українськi Новини.

"Работники учреждений образования перешли на работу в удаленном доступе и на время временной приостановки образовательного процесса им гарантируется средняя заработная плата", - говорится в сообщении КГГА со ссылкой на слова профильного заместителя председателя КГГА Валентина Мондриевского.

Согласно указу, с 00:00 17 марта и до отдельного распоряжения руководителям учреждений образования и начальникам управлений образования райадминистраций в Киеве поручено остановить работы кружков, секций, студий, перевести работу персонала на удаленный доступ с помощью электронных устройств с сохранением средней зарплаты, отменить или перевести в телефонный режим все совещательные мероприятия, отменить личные приемы, допускать присутствие работников на местах в случае крайней необходимости и после температурного скрининга.

Кроме этого, поручено обеспечить проведение дезинфекции помещений и не допускать к работе сотрудников, которые посещали страны инфекционного риска в течение 14 дней после приезда в Киев.

Как сообщали Українськi Новини, с 17 марта Украина закроет заведения питания, развлечений и услуг и запретит работу метро, а также пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на 2 недели.