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17 марта 2020, вторник, 17:38 722
Общество 2020-03-17T17:40:44+02:00
Українські Новини
Учителям планируют выплачивать среднюю зарплату за удаленную работу в период карантина

Учителям планируют выплачивать среднюю зарплату за удаленную работу в период карантина

Таня Войтюк
КГГА, Карантин, средняя зарплата, Зарплата учителям, Дистанционная работа
Минимальная зарплата Фото: 112.ua
Минимальная зарплата Фото: 112.ua

Киевская городская государственная администрация (КГГА) заявляет, что работники сферы образования перешли на удаленный режим работы и им на время объяления карантина в Украине и приостановки образовательного процесса гарантируется выплата средней заработной платы.

Об этом говорится в сообщении КГГА и соответствующем приказе департамента образования и науки КГГА №60 от 16 марта, передают Українськi Новини.

"Работники учреждений образования перешли на работу в удаленном доступе и на время временной приостановки образовательного процесса им гарантируется средняя заработная плата", - говорится в сообщении КГГА со ссылкой на слова профильного заместителя председателя КГГА Валентина Мондриевского.

Согласно указу, с 00:00 17 марта и до отдельного распоряжения руководителям учреждений образования и начальникам управлений образования райадминистраций в Киеве поручено остановить работы кружков, секций, студий, перевести работу персонала на удаленный доступ с помощью электронных устройств с сохранением средней зарплаты, отменить или перевести в телефонный режим все совещательные мероприятия, отменить личные приемы, допускать присутствие работников на местах в случае крайней необходимости и после температурного скрининга.

Кроме этого, поручено обеспечить проведение дезинфекции помещений и не допускать к работе сотрудников, которые посещали страны инфекционного риска в течение 14 дней после приезда в Киев.

Как сообщали Українськi Новини, с 17 марта Украина закроет заведения питания, развлечений и услуг и запретит работу метро, а также пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на 2 недели.

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