Львовская школа запретила своим учителям и детям смотреть онлайн-занятия: не нравятся телеканалы

Телеуроки для школьников во время карантина Фото: Главком

Телеуроки для школьников во время карантина Фото: Главком

Директор Львовской средней общеобразовательной школы восточных языков и боевых искусств Будокан Александр Козловский огласил собственное решение по поводу организации дистанционного обучения посредством телеуроков, которые украинская власть предложила школьникам как альтернативу карантину на период пандемии вируса COVID-19.

Как сообщали Українські Новини, с 6 апреля на украинских телеканалах стартует проект "Всеукраинская школа онлайн". Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в Facebook. Программа проекта рассчитана на школьников с пятого по одиннадцатый класс, которые смогут дистанционно изучать 11 предметов.

Однако, как оказалось, информация от Главы государства для директора из Львова Козловского не является призывом к действию. На своей странице в социальной сети Facebook он, допуская грамматические и пунктуационные ошибки, написал следующее. (оригинальное написание сохранено!!!, - ред)

"Дорогие друзья! В связи с широко разрекламированный компанией внедрения дистанционных занятий с украинскими детьми "Всеукраинская школа онлайн" с 6 апреля 2020 года, обращаем Ваше внимание на проведение on-line занятий с Вашими детьми на антиукраинских каналам Zik, 112 и NewsOne! В связи с чем руководство ЛСОШ Будокан приняло решение:

1) не рекомендовать родителям и детям использовать контент каналов 112, Zik и NewsOne для дистанционного обучения школьников нашей школы;

2) учителям ЛСОШ Будокан запрещается использовать контент дистанционного образования на этих каналах при подготовке собственных стрим-уроков, предметных презентаций и проведения on-line занятий."

Тот факт, что данные каналы являются лишь "телеплощадкой" для размещения открытых уроков для школьников в нынешней непростой ситуации, судя по всему, не был взят во внимание директором школы из Львова.

На заявление Александра Козловского в соцсети, на персональной странице в Facebook отреагировала телеведущая одного из упомянутых им телеканалов Юлия Колтак.

"Правильно, зачем детям знания, пусть сразу едут в Польшу клубнику собирать. А ещё можете выучить с ними кричалки - на митингах смогут зарабатывать.

Разруха не в клозетах..."

Как информировали Українські Новини, о сроках возобновления учебного процесса в образовательных учреждениях Киева говорить пока рано. Об этом мэр столицы Виталий Кличко рассказал во время брифинга. По его словам, карантин, который объявили в учреждениях образования Киева с 13 марта, был правильным решением.