Запрет на алкоголь и платное питание. Кабмин ввел правила нахождения на обсервации

Кабинет министров 8 апреля внес изменения в постановление №211 о карантине для предотвращения распространения на территории Украины коронавируса Covid-19 и постановил, что пребывание лиц на обсервации из-за пандемии коронавируса является бесплатным, кроме питания.

Об этом говорится в постановление правительства.

Кабмин определил, что за доставку на обсервацию лиц и организации их питания отвечает местная власть. Министерство внутренних дел, Национальная полиция и Национальная гвардия обеспечивают сопровождение транспорта к местам обсервации и порядок на территории обсерваторов.

Администрация места обсервации обеспечивает подготовку места обсервации к приему лиц и создание условий их пребывания. Администрация также обязана следит за соблюдением требований инфекционного контроля, обеспечением персонала средствами индивидуальной защиты при обслуживании лиц, находящихся на обсервации.

Во время двухнедельного карантина в изоляторах гражданам можно передавать пакеты с продуктами. Однако, алкогольные напитки запрещено передавать и употреблять во время обсервации.

После завершения карантина люди будут добираться до своего места жительства за свой счет.

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