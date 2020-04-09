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09 апреля 2020, четверг, 17:49 683
Кабмин 2020-04-09T18:54:04+03:00
Українські Новини
Запрет на алкоголь и платное питание. Кабмин ввел правила нахождения на обсервации

Запрет на алкоголь и платное питание. Кабмин ввел правила нахождения на обсервации

Таня Войтюк
Кабмин, Коронавирус, обсервация, карантин в Украине
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Кабинет министров 8 апреля внес изменения в постановление №211 о карантине для предотвращения распространения на территории Украины коронавируса Covid-19 и постановил, что пребывание лиц на обсервации из-за пандемии коронавируса является бесплатным, кроме питания.

Об этом говорится в постановление правительства.

Кабмин определил, что за доставку на обсервацию лиц и организации их питания отвечает местная власть. Министерство внутренних дел, Национальная полиция и Национальная гвардия обеспечивают сопровождение транспорта к местам обсервации и порядок на территории обсерваторов.

Администрация места обсервации обеспечивает подготовку места обсервации к приему лиц и создание условий их пребывания. Администрация также обязана следит за соблюдением требований инфекционного контроля, обеспечением персонала средствами индивидуальной защиты при обслуживании лиц, находящихся на обсервации.

Во время двухнедельного карантина в изоляторах гражданам можно передавать пакеты с продуктами. Однако, алкогольные напитки запрещено передавать и употреблять во время обсервации.

После завершения карантина люди будут добираться до своего места жительства за свой счет.

Ранее Українські Новини писали, куда и при каких условиях можно выходить пенсионерам в карантин. Также со следующей недели некоторые пенсионеры смогут получить единоразовую выплату в сумме 1 000 гривен из-за карантина в связи с коронавирусом. 

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Запрет на алкоголь и платное питание. Кабмин ввел правила нахождения на обсервации
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