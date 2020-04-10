підписатися на розсилку
27.05 27.5
29.3 30.05
˟
ONLINE
10.04.20 11:00 Видеоконференция NAI Ukraine: "Результаты 2019 и прогнозы развития рынка недвижимости на 2020"

10 квітня 2020, пʼятниця, 14:07 43
Суспільство 2020-04-10T16:00:03+03:00
Українські Новини
Волинська область максимально обмежила пересування на вихідні

Волинська область максимально обмежила пересування на вихідні

Ярина Вацяк
вихідні, Обмеження, Волинська область, карнтин
Заборона. Фото: pixabay.com
Заборона. Фото: pixabay.com

Волинська область вводить режим максимального обмеження пересування на вихідні 11-13 квітня у той час, як у Києві на цих вихідних посилять контроль за дотриманням карантину.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Волинської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"Починаючи з 11 квітня, у вихідні дні в області запроваджується режим максимального обмеження пересування. Зокрема, з 13:00 суботи до 06:00 понеділка волинян просять не виходити з дому і придбати необхідні продукти та ліки заздалегідь", - сказано в ньому.

Наголошується, що додаткові обмежувальні заходи прийняли, враховуючи епідемічну ситуацію, яка складається в регіоні, на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке відбулося під керівництвом голови облдержадміністрації Юрія Погуляйко 9 квітня.

"Сподіваюся, що волиняни з розумінням поставляться до вимушених дій, які вводяться в області, щоб унеможливити швидке і масове поширення захворювання коронавирусной інфекцією. Завдяки нашим спільним діям ситуація в області контрольована. Якщо населення буде продовжувати дотримуватися рекомендацій, то з карантину можемо вийти в травні, а не у вересні, як прогнозують", - Погуляйло.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Чернівецька область ввела особливий режим на вихідні 11-13 квітня, зокрема будуть закриті продуктові магазини і автозаправні станції.

9 квітня кількість виявлених випадків захворювання коронавірусом в Україні збільшилась на 311 до 2 203, кількість померлих від захворювання - на 12 осіб до 69 порівняно з попередньою добою.

Більше новин про: вихідні Обмеження Волинська область карнтин

Мир починається з нас, - Зеленський привітав украї...
Кабмін вніс зміни до карантинних обмежень...
У Волинській області коронавірусом заразилася 7-рі...
Крім гречки: якими продуктами запастися на каранти...
У Києві майже 350 хворих на коронавірус, за день заразилися ще двоє медиків
В Україні за добу 311 нових випадків коронавірусу. Всього вже понад 2 тис. інфікованих
Новини
Visa збільшила ліміт для безконтактних транзакцій до 1,5 тис. гривень 15:55
На Київщині майже на третину зросла кількість користувачів дистанційних сервісів для сплати за газ 15:52 Прес-реліз
В Україні хочуть дозволити відкривати спецлікарні для протидії коронавірусу 15:33
У київську аптечну мережу завезли 190 тис. медичних масок: де купити 15:32
Київська область рекомендувала обмежити пересування на вихідних 15:18
більше новин
Кабмін вніс зміни до карантинних обмежень 21:22 Інфографіка
Онлайн-урок історії України під час карантину: Переплутали імператорів, захопили Болгарію 21:17 Відео
Українські нардепи та чиновники повинні лікуватися виключно в Україні, – Світлична 18:12
Євген Бамбізов спростував інформацію про те, що ексміністр фінансів Уманський запрошував його очолити Податкову службу 08:45
Офіційний курс валют на четвер. Долар почав дорожчати 05:30
більше новин
"Укрводоканалекологія" має намір звернутися до НКРЕКП з вимогою вивчити причини зростання цін на електроенергію 19:21
Кількість випадків коронавірусу в Україні наближається до двох тисяч 09:35 Інфографіка
Сьогодні 29-й день карантину: деяким пенсіонерам дозволили виходити, а хімчисткам і будматеріалам працювати 08:20
До аптек, в яких немає масок, будуть застосовувати заходи, — Офіс Президента 15:09
В Україні за добу 311 нових випадків коронавірусу. Всього вже понад 2 тис. інфікованих 09:45 Інфографіка
більше новин
Волинська область максимально обмежила пересування на вихідні
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok