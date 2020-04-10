Волинська область максимально обмежила пересування на вихідні

Волинська область вводить режим максимального обмеження пересування на вихідні 11-13 квітня у той час, як у Києві на цих вихідних посилять контроль за дотриманням карантину.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Волинської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"Починаючи з 11 квітня, у вихідні дні в області запроваджується режим максимального обмеження пересування. Зокрема, з 13:00 суботи до 06:00 понеділка волинян просять не виходити з дому і придбати необхідні продукти та ліки заздалегідь", - сказано в ньому.

Наголошується, що додаткові обмежувальні заходи прийняли, враховуючи епідемічну ситуацію, яка складається в регіоні, на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке відбулося під керівництвом голови облдержадміністрації Юрія Погуляйко 9 квітня.

"Сподіваюся, що волиняни з розумінням поставляться до вимушених дій, які вводяться в області, щоб унеможливити швидке і масове поширення захворювання коронавирусной інфекцією. Завдяки нашим спільним діям ситуація в області контрольована. Якщо населення буде продовжувати дотримуватися рекомендацій, то з карантину можемо вийти в травні, а не у вересні, як прогнозують", - Погуляйло.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Чернівецька область ввела особливий режим на вихідні 11-13 квітня, зокрема будуть закриті продуктові магазини і автозаправні станції.

9 квітня кількість виявлених випадків захворювання коронавірусом в Україні збільшилась на 311 до 2 203, кількість померлих від захворювання - на 12 осіб до 69 порівняно з попередньою добою.