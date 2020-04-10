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10 квітня 2020, пʼятниця, 13:39 13
Суспільство 2020-04-10T16:00:03+03:00
Українські Новини
Кличко не знає, коли відкриють метро в Києві

Кличко не знає, коли відкриють метро в Києві

Елена Новикова
Метро, Київський метрополітен, Метрополітен, Відкриття метро

У Києві з 17 березня тимчасово призупинили роботу метро через карантин, який продовжили до 24 квітня. Але кілька ЗМІ повідомили про те, що метрополітен планують відкрити 8-9 травня. Про те, коли відкриють метро в Києві повідомив мер Віталій Кличко під час брифінгу у п'ятницю, 10 квітня.

"Все буде залежати від ситуації з поширенням хвороби. Я сьогодні не можу назвати якусь точну дату. Поки за розпорядженням уряду обмежувальні заходи до 24 квітня. Але знову ж таки ми стежимо за ситуацією, за динамікою. Ми не можемо наражати людей на небезпеку", - сказав Кличко.

Також на даний момент найважливіше, щоб ситуація ні в якому разі не погіршилася після свят.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві за даними на 10 квітня кількість зафіксованих випадків коронавірусу зросла до 348.

Раніше повідомлялося про те, що кияни можуть зробити тест на коронавірус тільки в лікарні.

Якщо лікар відмовляє у проведенні тесту на коронавірус, незважаючи на наявність симптомів, то кияни можуть звертатися на гарячу лінію КМДА або Міністерства охорони здоров'я.

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