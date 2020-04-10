Кличко рассказал, что делать киевлянам, которым отказали в тестировании на коронавирус

В Киеве количество инфицированных коронавирусом уже достигло 348 человек. Необходимость тестирования на коронавирус может определить только семейный врач или врач-инфекционист. О том, куда обращаться, если при наличии симптомов коронавируса отказали в проведении тестирования, рассказал мэр Киева Виталий Кличко на брифинге в пятницу, 10 апреля.

По словам Кличко, в Киеве делают тесты всем, кто получил направление, кто обратился с симптомами, похожими на COVID-19, – в первую очередь к своему семейному врачу.

"Есть немало случаев, когда люди просят сделать им тест, чтобы просто проверить себя. Но нужно понимать, что тесты, которые с такими сложностями закупает город, могут понадобиться действительно больному человеку. Впрочем, если у вас же есть основания сделать тест, но вам отказали, обращайтесь с жалобой на горячую линию КГГА 15-51. Или на горячую линию Министерства здравоохранения", - сказал Виталий Кличко.

Как сообщали Українські Новини, в Украине зафиксировали уже больше 2 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве на этих выходных усилят контроль за соблюдением карантина.