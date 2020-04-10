У Києві майже 350 хворих на коронавірус, за день заразилися ще двоє медиків

В той час, як в Україні вже понад 2 тис. заражених коронавірусом, в Києві кількість інфікованих досягла 348 осіб. Про це сьогодні, 10 квітня, під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко. Так, Кличко заявив, що за добу в Києві 13 нових випадків коронавірусу. Серед хворих за минулу добу - 8 жінок у віці від 21 до 91 року і 14-річна дівчинка, а також четверо чоловіків віком від 35 років до 71 року. Серед киян, хворих за минулу добу - двоє медиків. У Києві проведено вже більше 3,5 тис. ПЛР тестів. Як захиститися від коронавірусу: Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра. Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота. Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця. У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря. Профілактика коронавірусу Як повідомляли Українські Новини, у Кабміні розповіли, коли скасують частину обмежень на карантині. Також Чернівецькій області вводять особливий режим: 76 нових заражень коронавірусом за добу.