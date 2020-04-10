У Києві майже 350 хворих на коронавірус, за день заразилися ще двоє медиків

В той час, як в Україні вже понад 2 тис. заражених коронавірусом, в Києві кількість інфікованих досягла 348 осіб. Про це сьогодні, 10 квітня, під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Так, Кличко заявив, що за добу в Києві 13 нових випадків коронавірусу.

Серед хворих за минулу добу - 8 жінок у віці від 21 до 91 року і 14-річна дівчинка, а також четверо чоловіків віком від 35 років до 71 року.

Серед киян, хворих за минулу добу - двоє медиків.

У Києві проведено вже більше 3,5 тис. ПЛР тестів.

Як захиститися від коронавірусу:

Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.

Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.

Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.

У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Профілактика коронавірусу

Як повідомляли Українські Новини, у Кабміні розповіли, коли скасують частину обмежень на карантині.

Також Чернівецькій області вводять особливий режим: 76 нових заражень коронавірусом за добу.