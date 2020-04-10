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Суспільство 2020-04-10T12:45:03+03:00
Українські Новини
Києво-Печерська лавра буде транслювати великодню службу на сайті

Києво-Печерська лавра буде транслювати великодню службу на сайті

Валерия Драгомирова
Пасха, Києво-Печерська лавра, Великдень-2020, Пасха-2020
Києво-Печерська лавра. Фото: kiev-code.com.ua
Києво-Печерська лавра. Фото: kiev-code.com.ua

Києво-Печерська лавра (Українська православна церква (у канонічному єднанні з Московським патріархатом) транслюватиме великодню службу на власному сайті і веде переговори щодо трансляції з телеканалами.

Про це Українським Новинам повідомив Митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент (Вечеря).

"У нас кожен день трансляції богослужінь з лаври на сайті ведуться", - сказав він.

За його словами, пасхальна служба не стане винятком.

Також він повідомив, що питання залучення телеканалів до трансляції служби на Великдень на сьогодні обговорюється.

"Це питання обговорюється", - уточнив Климент.

Як повідомляли Українські Новини, Києво-Печерська лавра проведе Великодню службу у дворі перед храмом з 23:00 з дотриманням всіх встановлених владою правил.

Крім того, ПЦУ проведе закрите богослужіння на Великдень. На час Великодніх свят архієреї повинні проповідувати через засоби масової інформації, освячення великодніх кошиків перед храмом заборонено.

Тим часом "Інтер" покаже пасхальне богослужіння з Києво-Печерської лаври.

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