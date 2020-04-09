"Интер" покажет пасхальное богослужение из Киево-Печерской Лавры

Главный христианский праздник – Светлое Христово Воскресение – "Интер" отметит вместе со своими зрителями. Традиционно в эфире телеканала – трансляция главных событий пасхальных дней. Об этом сообщает пресс-служба "Интера".

В субботу, 18 апреля, в 05:40 выйдет документальный проект "Паломничество на Святую Землю". Небольшая территория едва заметна на карте мира, но каждый год сюда приезжают сотни тысяч паломников. Трудности дальней дороги никогда не останавливали людей в их желании попасть на Святую Землю. Вместе с паломниками съемочная группа "Интера" пройдет по земному пути Христа – от Назарета до Голгофы.

В 06:35 на "Интере" – выпуск программы "Слово Предстоятеля", в котором телезрителей ждет обращение Предстоятеля Украинской Православной Церкви. Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий расскажет о Великой субботе, предшествующей дню Светлого Христового Воскресения.

В 06:40 – документальный проект "Тысяча лет на Афоне" – о единственной в мире монашеской республике. Съемки фильма проходили в год тысячелетнего юбилея древнерусского монашества на Афоне. Создатели картины совершили восхождение на Святую Гору, нашли наших соотечественников, принявших здесь постриг, и посетили места, связанные с историей древнерусского монашества на Святой Горе.

В 13:00 смотрите прямую трансляцию из Иерусалима схождения Благодатного Огня в Храме Гроба Господня. Зрители "Интера" смогут стать свидетелями свершения чуда, ставшего символом Светлого Христова Воскресения.

А в 23:00 в эфире "Интера" – прямая трансляция Пасхального богослужения Украинской Православной Церкви.

Также в субботу и в воскресенье, 18 и 19 апреля, "Интер" покажет пасхальное поздравление Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.



На телеканале "Интер" с 13 по 19 апреля:





"Жди меня. Украина"

В понедельник, 13 апреля, в 15:55 в эфире телеканала "Интер" – новый выпуск программы "Жди меня. Украина", которая на протяжении многих лет помогает людям разыскать своих родных и близких в разных странах мира.

Сестры Анна и Светлана из Новомиргорода обратились в программу с просьбой помочь в поисках своего старшего брата, которого в последний раз видели более 30 лет назад. В 1994-м Владимир с женой и полугодовалой дочкой переехали жить в Россию, и связь была утеряна. Команде проекта "Жди меня. Украина" удалось разыскать мужчину и узнать, почему он перестал общаться с близкими родственниками.

Также в этом выпуске – история Юрия Ищенко из Полтавской области, который пытается разыскать собственных детей. Десять лет назад Таня и Эдик по приказу матери-цыганки просили деньги у прохожих, и в результате оказались сначала в милиции, а позже – в детском доме. Что случилось с их матерью? Почему отец не смог предотвратить семейную трагедию? И смогут ли дети простить его? Об этом и многом другом 13 апреля в новом выпуске "Жди меня. Украина" расскажут ведущие Анатолий Бондаренко и Жанна Тихонова.

Жди меня. Фото: пресс-служба "Интер"

Ток-шоу "Полезная программа"

Со вторника по пятницу в 10:00 смотрите на телеканале "Интер" новые выпуски ток-шоу "Полезная программа".

Во вторник, 14 апреля, в 10:00 на "Интере" выйдет выпуск "Полезной программы", посвященный муке.

В среду, 15 апреля, в 10:00 на "Интере" – программа о домашней колбасе.

В четверг, 16 апреля, в 10:00 на "Интере" – новый выпуск о том, на что обращать внимание при выборе яиц.

В пятницу, 17 апреля, в 10:00 в эфир "Интера" выйдет выпуск "Полезной программы", посвященный холодцу.

А в субботу, 18 апреля, в 10:00 на "Интере" – повтор выпуска "Полезной программы" о кровяной колбасе.

Полезная программа. Фото: пресс-служба "Интер"

"Готовим вместе. Домашняя кухня"

В субботу, 18 апреля, в 09:00 на телеканале "Интер" – новый выпуск кулинарного проекта "Готовим вместе. Домашняя кухня".

Шеф-повар Андрей Дромов снова предложит простое и оригинальное меню на день. Золотистые и ароматные французские тосты с ванильным соусом – на завтрак. Легкий, но при этом питательный суп с клецками на курином бульоне – на обед. А также шеф-повар поделится рецептом стратегического блюда на все случаи жизни – запеченных ленивых пельменей, которые отлично подойдут для ужина. А ведущий Андрей Доманский в этой программе поделится лайфхаком, как быстро почистить морковь.

"Готовим вместе". Выпечка на сковороде

В воскресенье, 19 апреля, в 09:00 на "Интере" выйдет новый выпуск кулинарного проекта "Готовим вместе", тема которого – выпечка на сковороде.

В этой программе шеф-повар Андрей Дромов и ведущий Андрей Доманский предложат телезрителям три рецепта выпечки без духовки. Такая выпечка быстро готовится и отлично подойдет для тех случаев, когда к вам неожиданно нагрянули гости. В меню этого выпуска: катлама с луком, перевернутая пицца на сковороде и пончики "Бенье".

Готовим вместе. Фото: пресс-служба "Интер"

"Орел и решка. Чудеса света 2". Северное сияние. Часть 2

В воскресенье, 19 апреля, в 10:00 на телеканале "Интер" – новый выпуск популярного тревел-шоу "Орел и решка. Чудеса света 2". Ведущие Антон Зайцев и Алина Астровская продолжают свое большое приключение в Заполярной Норвегии.

Орел и Решка в Норвегии. Фото: пресс-служба "Интер"

"Орел и решка. Безумные выходные". Нью-Йорк

В воскресенье, 19 апреля, в 11:00 на "Интере" – новый выпуск проекта "Орел и решка. Безумные выходные". В этот раз ведущие Ян Гордиенко и Юлия Коваль отправятся в Нью-Йорк – столицу небоскребов, бешеного трафика и больших денег.

Орел и Решка в Нью-Йорке. Фото: пресс-служба "Интер"