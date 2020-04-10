У березні грошова база зросла на 4%

В той час, як Національний банк знизив офіційний курс гривні встановлюваний ним на 10-12 квітня, на 6,33 коп. до 27,2598 UAH/USD, у березні грошова база включає в себе готівку в обігу поза банками, а також резервні кошти банків і інші гроші, за оперативними даними НБУ, збільшився на 4% до 481,846 млрд гривень.

Про це повідомив Національний банк, передають Українські Новини.

З початку року грошова база збільшилася на 0,9% з 477,491 млрд гривень.

Грошова маса в березні зросла на 2,8% до 1 518,261 млрд гривень, а з початку року - на 5,6% з 1 438,311 млрд гривень.

Обсяг готівки в обігу, за оперативними даними НБУ, в березні збільшився на 4% до 389,147 млрд гривень, а з початку року обсяг готівки збільшився на 1,2% з 384,366 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, у лютому грошова база, що включає в себе готівкові гроші в обігу поза банками, а також резервні кошти банків і інші гроші, за оперативними даними НБУ, скоротилася на 1,4% до 463,359 млрд гривень.

У грудні грошова база включає в себе готівку в обігу поза банками, а також резервні кошти банків і інші гроші, за оперативними даними НБУ, збільшилася на 6,9% до 477,490 млрд гривень.