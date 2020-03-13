В феврале денежная база резко сократилась

В феврале денежная база, включающая в себя наличные деньги в обращении вне банков, а также резервные деньги банков и другие деньги, по оперативным данным НБУ, сократилась на 1,4% до 463,359 млрд гривен.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

С начала года денежная база сократилась на 3% с 477,491 млрд гривен.

Денежная масса в феврале выросла на 0,8% до 1 477,796 млрд гривен, а с начала года - на 2,7% с 1 438,311 млрд гривен.

Объем наличных денег в обращении, по оперативным данным НБУ, в феврале увеличился на 1,1% до 374,332 млрд гривен, а с начала года объем наличных сократился на 2,6% с 384,366 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, в декабре денежная база, включающая в себя наличные деньги в обращении вне банков, а также резервные деньги банков и другие деньги, по оперативным данным НБУ, увеличилась на 6,9% до 477,490 млрд гривен.

в 2018 году денежная база выросла на 9,2% с 399,1 млрд гривен, а денежная масса выросла на 5,6% с 1 208,859 млрд гривен.

В 2017 году денежная база выросла на 4,6% с 381,6 млрд гривен, а денежная масса увеличилась на 9,6% с 1 102,7 млрд гривен.

В 2019 году денежная база выросла на 9,6% с 435,798 млрд гривен до 477,491 млрд гривен.

В 2019 году денежная масса увеличилась на 12,3% с 1 277,6 млрд гривен до 1 438,311 млрд гривен.

Национальный банк в период с 8-го по 11-е января купил 148 млн долларов и продал 30 млн долларов на межбанковсковском валютном рынке.