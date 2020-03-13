подписаться на рассылку
25.85 26.67
28.75 30.05
˟
13 марта 2020, пятница, 12:59 429
Финансы 2020-03-13T13:01:00+02:00
Українські Новини
В феврале денежная база резко сократилась

В феврале денежная база резко сократилась

Кира Молчанова
НБУ, Наличные, Денежная масса, денежная база, Макропоказатели
Деньги.
Деньги.

В феврале денежная база, включающая в себя наличные деньги в обращении вне банков, а также резервные деньги банков и другие деньги, по оперативным данным НБУ, сократилась на 1,4% до 463,359 млрд гривен.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

С начала года денежная база сократилась на 3% с 477,491 млрд гривен.

Денежная масса в феврале выросла на 0,8% до 1 477,796 млрд гривен, а с начала года - на 2,7% с 1 438,311 млрд гривен.

Объем наличных денег в обращении, по оперативным данным НБУ, в феврале увеличился на 1,1% до 374,332 млрд гривен, а с начала года объем наличных сократился на 2,6% с 384,366 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, в декабре денежная база, включающая в себя наличные деньги в обращении вне банков, а также резервные деньги банков и другие деньги, по оперативным данным НБУ, увеличилась на 6,9% до 477,490 млрд гривен.

в 2018 году денежная база выросла на 9,2% с 399,1 млрд гривен, а денежная масса выросла на 5,6% с 1 208,859 млрд гривен.

В 2017 году денежная база выросла на 4,6% с 381,6 млрд гривен, а денежная масса увеличилась на 9,6% с 1 102,7 млрд гривен.

В 2019 году денежная база выросла на 9,6% с 435,798 млрд гривен до 477,491 млрд гривен.

В 2019 году денежная масса увеличилась на 12,3% с 1 277,6 млрд гривен до 1 438,311 млрд гривен.

Национальный банк в период с 8-го по 11-е января купил 148 млн долларов и продал 30 млн долларов на межбанковсковском валютном рынке.

Больше новостей о: НБУ Наличные Денежная масса денежная база Макропоказатели

В подконтрольной "ДНР" Горловке зафиксировали 12 случаев коронавируса. Режим пропуска через КПВВ изменят
Емец инициирует созыв внеочередного заседания Рады из-за коронавируса
Новости
Из-за коронавируса пять крупнейших технологических компаний за один день потеряли $416,63 млрд 14:27
ХТЗ Ярославского отчитался о росте бизнес-показателей за 2019 год, и обнародовал планы на 2020-й 14:12
Брифинг СНБО. Скриншот видео
СНБО решает, закрывать ли границы и авиасообщение: онлайн-трансляция брифинга 14:11
Украинским строителям раздадут маски, антисептики и термометры 14:02 Пресс-релиз
Бойко хочет, чтоб Украина разрешила гражданам не платить за коммуналку и кредиты на жилье из-за карантина 13:59
больше новостей
Трудовой стаж можно удвоить: в ПФУ объяснили, на каких работах год считают за два 05:30 Инфографика
Платежки за коммуналку пересчитают
Киевляне в марте получат новые платежки c перерасчетом: как они выглядят 05:00
Самые высокие пенсии получают судьи и военные. В ПФУ отчитались о размере выплат и количестве пенсионеров 06:00 Инфографика
Женщину с коронавирусом подключили к аппарату вентиляции легких 10:32
В Украине подтвердили два новых случая коронавируса 19:03
больше новостей
Трудовой стаж можно удвоить: в ПФУ объяснили, на каких работах год считают за два 05:30 Инфографика
Венедиктовой в феврале начислили 63 тыс. гривен денежной компенсации 07:45 Документ
Кабмин уволил 4 замов Министра культуры 17:17
Билецкий призвал поддержать ветеранов, задержанных полицией во время срыва презентации Нацплатформы примирения 15:29
Украина входит в финансово-экономический кризис, - Шмыгаль 20:35
больше новостей
Женщину с коронавирусом подключили к аппарату вентиляции легких
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok