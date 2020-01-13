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13 января 2020, понедельник, 10:52 55
Финансы 2020-01-13T13:00:04+02:00
Українські Новини
В декабре денежная база и масса резко выросли

В декабре денежная база и масса резко выросли

Сергей Жолобецкий
НБУ, Денежная масса, денежная база, Наличные, Макропоказатели

В декабре денежная база, включающая в себя наличные деньги в обращении вне банков, а также резервные деньги банков и другие деньги, по оперативным данным НБУ, увеличилась на 6,9% до 477,490 млрд гривен.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

При этом в 2019 году денежная база выросла на 9,6% с 435,798 млрд гривен.

Денежная масса в декабре выросла на 7,7% до 1 435,027 млрд гривен, в 2019 году - увеличилась на 12,3% с 1 277,6 млрд гривен.

Объем наличных денег в обращении, по оперативным данным НБУ, в декабре увеличился на 7,2% до 385,333 млрд гривен.

В 2019 году объем наличных увеличился на 6% с 363,629 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году денежная база выросла на 9,2% с 399,1 млрд гривен, а денежная масса выросла на 5,6% с 1 208,859 млрд гривен.

В 2017 году денежная база выросла на 4,6% с 381,6 млрд гривен, а денежная масса увеличилась на 9,6% с 1 102,7 млрд гривен.

Все расчеты клиентов банков окончательно перевели на формат IBAN.

Национальный банк в период с 8-го по 11-е января купил 148 млн долларов и продал 30 млн долларов на межбанковсковском валютном рынке.

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