В декабре денежная база и масса резко выросли

В декабре денежная база, включающая в себя наличные деньги в обращении вне банков, а также резервные деньги банков и другие деньги, по оперативным данным НБУ, увеличилась на 6,9% до 477,490 млрд гривен.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

При этом в 2019 году денежная база выросла на 9,6% с 435,798 млрд гривен.

Денежная масса в декабре выросла на 7,7% до 1 435,027 млрд гривен, в 2019 году - увеличилась на 12,3% с 1 277,6 млрд гривен.

Объем наличных денег в обращении, по оперативным данным НБУ, в декабре увеличился на 7,2% до 385,333 млрд гривен.

В 2019 году объем наличных увеличился на 6% с 363,629 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году денежная база выросла на 9,2% с 399,1 млрд гривен, а денежная масса выросла на 5,6% с 1 208,859 млрд гривен.

В 2017 году денежная база выросла на 4,6% с 381,6 млрд гривен, а денежная масса увеличилась на 9,6% с 1 102,7 млрд гривен.

Все расчеты клиентов банков окончательно перевели на формат IBAN.

Национальный банк в период с 8-го по 11-е января купил 148 млн долларов и продал 30 млн долларов на межбанковсковском валютном рынке.