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10 квітня 2020, пʼятниця, 09:45 82 Інфографіка
Суспільство 2020-04-10T12:45:04+03:00
Українські Новини
В Україні за добу 311 нових випадків коронавірусу. Всього вже понад 2 тис. інфікованих

В Україні за добу 311 нових випадків коронавірусу. Всього вже понад 2 тис. інфікованих

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в Чернівцях, коронавірус в Києві
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

В той час, як у світі зареєстрували 1,6 млн заражених коронавірусом, 9 квітня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію в Україні збільшилась на 311 до 2 203, кількість померлих від захворювання - на 12 осіб до 69 порівняно з попередньою добою.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

таном на 09:00 10 квітня в Україні 2 203 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав. За добу було зафіксовано 311 нових випадків", - сказано в ньому.

Найбільше випадків інфікування виявлено у Києві (348), Чернівецькій (366) та Івано-Франківській (254) областях.

В Тернопільській області зафіксовано 196 випадків коронавірусної інфекції, у Київській -140 випадків, у Вінницькій - 119, у Черкаській - 86, у Рівненській - 85, в Кіровоградській і Львівській областях - по 82, у Сумській - 63, у Закарпатській - 56, у Запорізькій - 54, у Дніпропетровській - 52 випадки.

46 випадків захворювання виявлено в Одеській області, по 41 нагоди - в Житомирській і Волинській областях, 27 випадків - у Херсонській, 20 випадків - у Полтавській, 16 випадків - у Хмельницькій, 11 випадків - у Донецькій, 9 випадків - у Чернігівській і 3 випадки - у Луганській області.

В Миколаївській області випадків коронивірусної інфекції не зафіксовано.

Як захиститися від коронавірусу:

  • Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.
  • Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.
  • Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.
  • У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Профілактика коронавіруса. Інфографіка: Центр громадського здоров'яПрофілактика коронавірусу

Як повідомляли Українські Новини, у Кабміні розповіли, коли скасують частину обмежень на карантині.

Також Чернівецькій області вводять особливий режим: 76 нових заражень коронавірусом за добу.

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