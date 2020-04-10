В мире зарегистрировали 1,6 млн зараженных коронавирусом. Данные на 10 апреля

В пятницу, 10 апреля, в мире зарегистрировано 1 602 216 случаев заражения коронавирусом, 355 079 из них выздоровели, 95 735 - умерли, в то время, как в Украине по состоянию на 8 апреля 9:00 количество зарегистрированных случаев коронавируса приближается к двум тысячам. Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса. Центр регулярно обновляет статистику зафиксированных случаев в каждой стране. Больше всего людей с подтвержденным диагнозом COVID-19 в США, где вирус подтвердили у 466 033 людей (за сутки 33 901), 16 690 из них умерли, а 25 988 - вылечились. На втором месте находится Испания. Коронавирусом заразились 153 222 человек (за сутки 5 002). Выздоровели 52 165 и погибли 15 447 человек. В Италии коронавирус потдтвердили у 143 626 человек (з сутки 4 204), всего в стране 18 279 летальных случаев, а выздоровели от коронавируса 28 470 человек. Франция снова обогнала Германию по количеству зараженных COVID-19. Коронавирусом в этой стране заразились 118 783, умерли - 12 228, а выздоровели - 23 441 человек. Германия, где зафиксировали 118 235 случаев (4 939 за сутки), оказалась на пятом месте. Количество умерших в стране - 2 607 человек, а выздоровели 52 407. Как защититься от коронавируса: Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра. Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта. Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца. В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу. Профилактика коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровья Как сообщали Українські Новини, вирусолог объяснил, почему в Украине больше умерших от коронавируса, чем выздоровевших. Ранее в Кировоградской области женщина с коронавирусом умерла через семь минут после госпитализации.