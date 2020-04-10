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  • В мире зарегистрировали 1,6 млн зараженных коронавирусом. Данные на 10 апреля
10 апреля 2020, пятница, 09:06 868 Карта
Мир 2020-04-10T09:18:36+03:00
Українські Новини
В мире зарегистрировали 1,6 млн зараженных коронавирусом. Данные на 10 апреля

В мире зарегистрировали 1,6 млн зараженных коронавирусом. Данные на 10 апреля

Елена Новикова
Коронавирус, коронавирус в Италии, Коронавирус в Испании, Коронавирус в мире, Профилактика коронавируса, Распространение коронавируса, Коронавирус в США, Коронавирус во Франции
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В пятницу, 10 апреля, в мире зарегистрировано 1 602 216 случаев заражения коронавирусом, 355 079 из них выздоровели, 95 735 - умерли, в то время, как в Украине по состоянию на 8 апреля 9:00 количество зарегистрированных случаев коронавируса приближается к двум тысячам.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса. Центр регулярно обновляет статистику зафиксированных случаев в каждой стране.

Больше всего людей с подтвержденным диагнозом COVID-19 в США, где вирус подтвердили у 466 033 людей (за сутки 33 901), 16 690 из них умерли, а 25 988 - вылечились. 

На втором месте находится Испания. Коронавирусом заразились 153 222 человек (за сутки 5 002). Выздоровели 52 165 и погибли 15 447 человек.

В Италии коронавирус потдтвердили у 143 626 человек (з сутки 4 204), всего в стране 18 279 летальных случаев, а выздоровели от коронавируса 28 470 человек.

Франция снова обогнала Германию по количеству зараженных COVID-19. Коронавирусом в этой стране заразились 118 783, умерли - 12 228, а выздоровели - 23 441 человек.

Германия, где зафиксировали 118 235 случаев (4 939 за сутки), оказалась на пятом месте. Количество умерших в стране - 2 607 человек, а выздоровели 52 407.

Как защититься от коронавируса:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Профилактика коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровьяПрофилактика коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровья

Как сообщали Українські Новини, вирусолог объяснил, почему в Украине больше умерших от коронавируса, чем выздоровевших.

Ранее в Кировоградской области женщина с коронавирусом умерла через семь минут после госпитализации.

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В мире зарегистрировали 1,6 млн зараженных коронавирусом. Данные на 10 апреля
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