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10 квітня 2020, пʼятниця, 09:05 54
Суспільство 2020-04-10T12:45:05+03:00
Українські Новини
У Чернівецькій області завтра закриють продуктові та заправки

У Чернівецькій області завтра закриють продуктові та заправки

Валерия Драгомирова
Карантин, Чернівецька область, Коронавірус, особливий режим
Продукти. Фото: riapo.ru
Продукти. Фото: riapo.ru

З 13:00 суботи, 11 квітня, до 6:00 понеділка, 13 квітня, в Чернівецькій області буде діяти особливий режим через швидке поширення коронавірусу, на який за добу захворіли 76 осіб. Про це повідомив голова ОДА Сергій Осачук у відеозверненні на Facebook.

Як пояснив Осачук, в області будуть закриті всі, навіть продуктові магазини, а також автозаправні станції.


Заправлятися зможуть тільки "швидкі", поліцейські машини і автомобілі служб порятунку.

В ОДА також повідомили, що за рекомендацією державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки додаткові обмежувальні заходи в найближчі вихідні введуть для всіх західних областей України.

Щоб захистити себе:

  • Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.
  • Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.
  • Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.
  • У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін 9 квітня оновив перелік заборон на карантин, де передумав дозволяти роботу магазинів будівельних матеріалів.

Крім того, кількість випадків коронавірусу в Україні наближається до двох тисяч.

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