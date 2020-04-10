У Чернівецькій області завтра закриють продуктові та заправки

З 13:00 суботи, 11 квітня, до 6:00 понеділка, 13 квітня, в Чернівецькій області буде діяти особливий режим через швидке поширення коронавірусу, на який за добу захворіли 76 осіб. Про це повідомив голова ОДА Сергій Осачук у відеозверненні на Facebook. Як пояснив Осачук, в області будуть закриті всі, навіть продуктові магазини, а також автозаправні станції. Заправлятися зможуть тільки "швидкі", поліцейські машини і автомобілі служб порятунку. В ОДА також повідомили, що за рекомендацією державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки додаткові обмежувальні заходи в найближчі вихідні введуть для всіх західних областей України. Щоб захистити себе: Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра. Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота. Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця. У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря. Як повідомляли Українські Новини, Кабмін 9 квітня оновив перелік заборон на карантин, де передумав дозволяти роботу магазинів будівельних матеріалів.Крім того, кількість випадків коронавірусу в Україні наближається до двох тисяч.