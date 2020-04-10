У Чернівецькій області завтра закриють продуктові та заправки

З 13:00 суботи, 11 квітня, до 6:00 понеділка, 13 квітня, в Чернівецькій області буде діяти особливий режим через швидке поширення коронавірусу, на який за добу захворіли 76 осіб. Про це повідомив голова ОДА Сергій Осачук у відеозверненні на Facebook.

Як пояснив Осачук, в області будуть закриті всі, навіть продуктові магазини, а також автозаправні станції.



Заправлятися зможуть тільки "швидкі", поліцейські машини і автомобілі служб порятунку.



В ОДА також повідомили, що за рекомендацією державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки додаткові обмежувальні заходи в найближчі вихідні введуть для всіх західних областей України.

Щоб захистити себе:

Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.

Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.

Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.

У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін 9 квітня оновив перелік заборон на карантин, де передумав дозволяти роботу магазинів будівельних матеріалів.



Крім того, кількість випадків коронавірусу в Україні наближається до двох тисяч.