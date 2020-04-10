Сьогодні 30-й день карантину. Що не можна робити

Сьогодні розпочався 30-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19.Згідно з чинним рішенням Кабміну карантин триватиме до 24 квітня, до цієї дати залишилося 14 днів.В результаті карантину та інших обмежувальних заходів навчальні заклад перейшли на дистанційне навчання, заборонені масові зібрання громадян, зупинено міжнародне і міжміське пасажирське сполучення, метрополітен у Києві, Харкові та Дніпрі, а міський транспорт працює за спеціальними перепустками.Припинена робота кінотеатрів та інших розважальних закладів, магазинів, крім аптек, продуктових магазинів і магазинів побутової хімії. Громадян закликали мінімізувати появу на вулиці і носити засоби захисту.Крім того, громадянам потрібно носити з собою документи, на вулиці можна пересуватися тільки вдвох, собаку можна вигулювати тільки одній людині, а люди старше 60 років повинні самоізолюватися. Як повідомляли Українські Новини, Кабмін 9 квітня оновив перелік заборон на карантин, де передумав дозволяти роботу магазинів будівельних матеріалів.Також Кабмін ввів правила перебування на "безкоштовній" обсервації. Під час обсервації заборонено передавати і вживати алкоголь.