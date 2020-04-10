Сьогодні 30-й день карантину. Що не можна робити

Сьогодні розпочався 30-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19.

Згідно з чинним рішенням Кабміну карантин триватиме до 24 квітня, до цієї дати залишилося 14 днів.



В результаті карантину та інших обмежувальних заходів навчальні заклад перейшли на дистанційне навчання, заборонені масові зібрання громадян, зупинено міжнародне і міжміське пасажирське сполучення, метрополітен у Києві, Харкові та Дніпрі, а міський транспорт працює за спеціальними перепустками.



Припинена робота кінотеатрів та інших розважальних закладів, магазинів, крім аптек, продуктових магазинів і магазинів побутової хімії. Громадян закликали мінімізувати появу на вулиці і носити засоби захисту.



Крім того, громадянам потрібно носити з собою документи, на вулиці можна пересуватися тільки вдвох, собаку можна вигулювати тільки одній людині, а люди старше 60 років повинні самоізолюватися.



Як повідомляли Українські Новини, Кабмін 9 квітня оновив перелік заборон на карантин, де передумав дозволяти роботу магазинів будівельних матеріалів.



Також Кабмін ввів правила перебування на "безкоштовній" обсервації. Під час обсервації заборонено передавати і вживати алкоголь.