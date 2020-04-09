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09 квітня 2020, четвер, 17:25 6
Фінанси 2020-04-09T18:15:02+03:00
Українські Новини
У березні одяг і взуття подорожчали на 13%: як змінилися ціни на їжу, ліки і "комуналку"

У березні одяг і взуття подорожчали на 13%: як змінилися ціни на їжу, ліки і "комуналку"

Надежда Комендантова
ціни на ліки, Держстат, ціна на продукти, Ціни на комуналку
Покупки. Фото: delo.ua
Покупки. Фото: delo.ua

В той час, як АМКУ відзначає, що ціни на продукти в Києві припинили зростати після коронавірусної паніки, у березні 2020 року споживчі ціни підвищилися на 0,8%.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

У тому числі ціни на продукти харчування і безалкогольні напої в березні підвищилися на 0,4%, на одяг і взуття - підвищилися на 12,8%, на житлово-комунальні послуги - знизилися на 2,8%, на послуги, пов'язані з охороною здоров'я, - підвищилися на 1,4%, на освіту – підвищилися на 0,2%.

В порівнянні з березнем 2019 року в березні 2020 року споживчі ціни підвищилися на 2,3%.

У січні-березні інфляція становила 0,7%.

У лютому дефляція склала 0,3%. У 2019 році була зафіксована інфляція 4,1%, до 2018 року - інфляція 9,8%, у 2017 році - інфляція 13,7%, в 2016 році – інфляція 12,4%, у 2015 році - інфляція 43,3%. Державний бюджет на 2020 рік передбачає зростання споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) - 5,5%.

Як повідомляли Українські Новини, 3 квітня, Кабінет Міністрів оприлюднив оновлені макропоказники на 2020 рік значно гірше раніше озвучених прем'єр-міністром Денисом Шмыгалем.

Шмигаль 30 березня в telegram-каналі повідомив, що за підсумком 2020 року прогнозується падіння ВВП до 3,9% замість очікуваного зростання на 3,7%.

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