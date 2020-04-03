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03 апреля 2020, пятница, 20:11 686
Экономика 2020-04-03T20:16:29+03:00
Українські Новини
Кабмин обнародовал обновленные макропоказатели на 2020 значительно хуже озвученных Шмыгалем

Кабмин обнародовал обновленные макропоказатели на 2020 значительно хуже озвученных Шмыгалем

Ярина Вацяк
Кабмин, Инфляция, ВВП, Макроэкономика, экономический прогноз, прогноз курса валют, Денис Шмыгаль, прогноз курса валют 2020, Кабмин Шмыгаля
Экономика. Фото: pixabay.com
Экономика. Фото: pixabay.com

В то время, как Нацбанк купил на межбанке 150 млн долларов в пятницу, 3 апреля, Кабинет Министров обнародовал обновленные макропоказатели на 2020 год значительно хуже ранее озвученных премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Об этом говорится в постановлении правительства №253 от 29 марта, передают Українські Новини.

Снижение ВВП в текущем году прогнозируется на уровне 4,8%, вместо ранее озвученных Шмыгалем 3,9%.

Инфляция ожидается на уровне 11,6% (декабрь к декабрю), а не 8,7%.

При этом среднегодовой рост потребительских цен прогнозируется на уровне 6,8%.

Номинальная средняя зарплата прогнозируется на уровне 10 706 гривен, прибыль предприятий – 749,3 млрд гривен, безработица – 9,4% (ранее был озвучен такой же прогноз по безработице).

Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Денис Шмыгаль 30 марта в telegram-канале сообщил, что по итогу 2020 года прогнозируется падение ВВП до 3,9% вместо ожидаемого роста на 3,7%. Инфляция по итогу года вместо ожидаемых 6,4% составит 8,7%, а уровень безработицы - 9,4%. Сальдо торгового баланса сократится с 14,88 до 9,29 млрд гривен, средняя зарплата составит 11 тыс. гривен против ожидаемых 12,5 тыс. гривен.

Среднегодовой курс гривны к доллару составит 29,5 UAH/USD, учитывая, что во втором полугодии курс может достичь 30,5 UAH/USD.

 

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Кабмин обнародовал обновленные макропоказатели на 2020 значительно хуже озвученных Шмыгалем
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