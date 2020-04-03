Кабмин обнародовал обновленные макропоказатели на 2020 значительно хуже озвученных Шмыгалем

В то время, как Нацбанк купил на межбанке 150 млн долларов в пятницу, 3 апреля, Кабинет Министров обнародовал обновленные макропоказатели на 2020 год значительно хуже ранее озвученных премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Об этом говорится в постановлении правительства №253 от 29 марта, передают Українські Новини.

Снижение ВВП в текущем году прогнозируется на уровне 4,8%, вместо ранее озвученных Шмыгалем 3,9%.

Инфляция ожидается на уровне 11,6% (декабрь к декабрю), а не 8,7%.

При этом среднегодовой рост потребительских цен прогнозируется на уровне 6,8%.

Номинальная средняя зарплата прогнозируется на уровне 10 706 гривен, прибыль предприятий – 749,3 млрд гривен, безработица – 9,4% (ранее был озвучен такой же прогноз по безработице).

Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Денис Шмыгаль 30 марта в telegram-канале сообщил, что по итогу 2020 года прогнозируется падение ВВП до 3,9% вместо ожидаемого роста на 3,7%. Инфляция по итогу года вместо ожидаемых 6,4% составит 8,7%, а уровень безработицы - 9,4%. Сальдо торгового баланса сократится с 14,88 до 9,29 млрд гривен, средняя зарплата составит 11 тыс. гривен против ожидаемых 12,5 тыс. гривен.

Среднегодовой курс гривны к доллару составит 29,5 UAH/USD, учитывая, что во втором полугодии курс может достичь 30,5 UAH/USD.