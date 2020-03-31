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31 марта 2020, вторник, 23:15 1028
Экономика 2020-03-31T23:17:06+03:00
Українські Новини
В Киеве некоторые продукты подешевели, - АМКУ

В Киеве некоторые продукты подешевели, - АМКУ

Ярина Вацяк
Продукты, АМКУ, Повышение цен, Цены на продукты
Продукты
Продукты

Киевское территориальное отделение Антимонопольного комитета (АМКУ) констатирует отсутствие роста цен на основные продукты в Киеве в то время, как Рада ввела штрафы за наценку в 1,2 раза на социально значимые продукты.

Об этом сообщил глава Киевского территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"По динамике цен на продукты в Киеве. Можем констатировать - в последние 7 дней цены на основные продукты не растут (кроме некоторых импортных овощей и фруктов). Специалисты Киевского областного территориального отделения АМКУ ежедневно лично мониторят торговые сети Киева. Итак, цены на продукты первой необходимости выровнялись, а некоторые из них даже снизились, и АМКУ приветствует такую ​​реакцию на открытие дела", - написал он.

При этом Хмельницкий отметил, что Киевское территориального отделения продолжит свое расследование для выяснения, кто же виноват в антиконкурентных действиях на рынке продовольственных товаров, которые привели к необоснованному и синхронному повышению цен в первой половине марта: поставщики (оптовики), или торговые сети, или все вместе.

Как сообщали Українські Новини, цены на хлеб могут вырасти на 15% из-за повышенного экспорта пшеницы.

Ранее сообщалось, что Антимонопольный комитет зафиксировал значительное повышение цен на некоторые продукты питания с начала марта.

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