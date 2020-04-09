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09 квітня 2020, четвер, 11:47 8
Суспільство 2020-04-09T18:00:07+03:00
Українські Новини
Парафіяни київської церкви почали шити захисні костюми для медиків

Парафіяни київської церкви почали шити захисні костюми для медиків

Кира Молчанова
Київ, коронавірус в Києві, Міська клінічна лікарня №4
Парафіяни шиють захисні костюми. Фото: facebook.com/church.information.center
Парафіяни шиють захисні костюми. Фото: facebook.com/church.information.center

Парафіяни церкви, яка знаходиться на території міської клінічної лікарні №4, куди доставляють людей з підозрою на зараження коронавірусом, почали шити захисні костюми для медичного персоналу. Про це заявили в Центрі інформації УПЦ Facebook.

Мова йде про лікарняний храм Української Православної Церкви (УПЦ) в честь святого Григорія Богослова.

У повідомленні йдеться, що так храм намагається підтримати столичних медиків.

"Лікарняний храм святого Григорія Богослова, розташований при четвертій київській лікарні. В одному з приміщень організований цех з пошиття захисних костюмів. Там віряни роблять маски, виготовляють дезінфікуючі засоби, а також шиють захисні костюми разом з настоятелем храму протоієреєм Сергієм Головакиным", — йдеться в повідомленні.

Готові костюми парафіяни віддають медикам Київської міської клінічної лікарні №4.

Парафіяни шиють захисні костюми. Фото: facebook.com/church.information.centerПарафіяни шиють захисні костюми. Фото: facebook.com/church.information.center

Як повідомляли Українські Новини, УПЦ (МП) не підтверджує 4 випадки коронавірусу в Києво-Печерській лаврі. Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що в Києво-Печерській лаврі підтверджено 4 випадки захворювання коронавірусною інфекцією.

5 квітня Києво-Печерську Лавру закрили на карантин.

Також Києво-Печерська Лавра буде проводити богослужіння в закритому режимі.

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