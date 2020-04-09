Парафіяни київської церкви почали шити захисні костюми для медиків

Парафіяни церкви, яка знаходиться на території міської клінічної лікарні №4, куди доставляють людей з підозрою на зараження коронавірусом, почали шити захисні костюми для медичного персоналу. Про це заявили в Центрі інформації УПЦ Facebook. Мова йде про лікарняний храм Української Православної Церкви (УПЦ) в честь святого Григорія Богослова. У повідомленні йдеться, що так храм намагається підтримати столичних медиків. "Лікарняний храм святого Григорія Богослова, розташований при четвертій київській лікарні. В одному з приміщень організований цех з пошиття захисних костюмів. Там віряни роблять маски, виготовляють дезінфікуючі засоби, а також шиють захисні костюми разом з настоятелем храму протоієреєм Сергієм Головакиным", — йдеться в повідомленні. Готові костюми парафіяни віддають медикам Київської міської клінічної лікарні №4. Парафіяни шиють захисні костюми. Фото: facebook.com\/church.information.center Як повідомляли Українські Новини, УПЦ (МП) не підтверджує 4 випадки коронавірусу в Києво-Печерській лаврі. Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що в Києво-Печерській лаврі підтверджено 4 випадки захворювання коронавірусною інфекцією. 5 квітня Києво-Печерську Лавру закрили на карантин. Також Києво-Печерська Лавра буде проводити богослужіння в закритому режимі.