В УПЦ не подтвердили четыре случая коронавируса в Киево-Печерской Лавре

Митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря) Украинской православной церкви в каноническом единстве с Московским патриархатом заявляет, что ему ничего неизвестно о случаях коронавируса в Киево-Печерской лавре.

Об этом он сообщил Українським Новинам.

"Об этом (случаях коронавируса в лавре) УПЦ не заявляла", - сказал он.

По его словам, представители лавры, как и все другие, болеют респираторными заболеваниями, однако сообщил, что ему ничего неизвестно о случаях коронавируса в лавре.

"У меня такой информации нет", - подытожил Климент.

Также он сообщил, что настоятель Киево-Печерской лавры (Украинская православная церковь в каноническом единстве с Московским патриархатом) Павел чувствует себя нормально и сдал анализы на коронавирус.

"Я с ним разговаривал недавно и чувствует себя нормально. Он сдал анализы (на коронавирус)", - сказал Климент.

По его словам, пока нет положительного результата на коронавирус.

Климент не уточнил, где на данный момент находится настоятель Лавры и проводит ли он богослужения.

Как сообщали Українськi Новини, 5 апреля Киево-Печерскую Лавру закрыли на карантин.

Также Киево-Печерская Лавра будет проводить богослужения в закрытом режиме.