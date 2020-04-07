В УПЦ не подтвердили четыре случая коронавируса в Киево-Печерской Лавре

Митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря) Украинской православной церкви в каноническом единстве с Московским патриархатом заявляет, что ему ничего неизвестно о случаях коронавируса в Киево-Печерской лавре. Об этом он сообщил Українським Новинам. "Об этом (случаях коронавируса в лавре) УПЦ не заявляла", - сказал он. По его словам, представители лавры, как и все другие, болеют респираторными заболеваниями, однако сообщил, что ему ничего неизвестно о случаях коронавируса в лавре. "У меня такой информации нет", - подытожил Климент. Также он сообщил, что настоятель Киево-Печерской лавры (Украинская православная церковь в каноническом единстве с Московским патриархатом) Павел чувствует себя нормально и сдал анализы на коронавирус. "Я с ним разговаривал недавно и чувствует себя нормально. Он сдал анализы (на коронавирус)", - сказал Климент. По его словам, пока нет положительного результата на коронавирус. Климент не уточнил, где на данный момент находится настоятель Лавры и проводит ли он богослужения. Как сообщали Українськi Новини, 5 апреля Киево-Печерскую Лавру закрыли на карантин. Также Киево-Печерская Лавра будет проводить богослужения в закрытом режиме.