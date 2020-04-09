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09 квітня 2020, четвер, 14:33 18
Політика 2020-04-09T17:45:03+03:00
Українські Новини
Де в Києві найбільше випадків коронавіруса

Де в Києві найбільше випадків коронавіруса

Кира Молчанова
Київ, КМДА, коронавірус в Києві
КМДА. Фото: прес-служба КМДА.
КМДА. Фото: прес-служба КМДА.

На сьогодні в столиці підтверджено 335 випадків захворювання на коронавірус. Найбільше випадків в Печерському, Дарницькому та Шевченківському районах столиці. Карту з показниками захворюваності опублікувала Київська міська державна адміністрація.

Лабораторно підтверджені випадки в наступних районах:

  • Голосіївський – 28;
  • Дарницький – 45;
  • Деснянський – 20;
  • Дніпровський – 22
  • Оболонський – 23;
  • Печерський – 78;
  • Подільський – 21;
  • Святошинський – 15;
  • Солом'янський – 40;
  • Шевченківський – 43.

Найбільше лабораторно подвтержденних випадків додалося в Печерському районі – 30 з початку минулої доби. Цей район продовжує бути "лідером" по захворюваності на коронавірус.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство цифрової трансформації створило карту, яка показує недотримання правил самоізоляції тими, хто повернувся з країн, де зафіксовані випадки коронавірусу.

Пенсіонерам пояснили, що під час самоізоляції виходити на вулицю все ж можна, але з обережністю.

Медики не поспішають тестувати можливих хворих на коронавірус і посилаються на економію бензину і засобів захисту.

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