Де в Києві найбільше випадків коронавіруса

На сьогодні в столиці підтверджено 335 випадків захворювання на коронавірус. Найбільше випадків в Печерському, Дарницькому та Шевченківському районах столиці. Карту з показниками захворюваності опублікувала Київська міська державна адміністрація.

Лабораторно підтверджені випадки в наступних районах:

Голосіївський – 28;

Дарницький – 45;

Деснянський – 20;

Дніпровський – 22

Оболонський – 23;

Печерський – 78;

Подільський – 21;

Святошинський – 15;

Солом'янський – 40;

Шевченківський – 43.

Найбільше лабораторно подвтержденних випадків додалося в Печерському районі – 30 з початку минулої доби. Цей район продовжує бути "лідером" по захворюваності на коронавірус.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство цифрової трансформації створило карту, яка показує недотримання правил самоізоляції тими, хто повернувся з країн, де зафіксовані випадки коронавірусу.

Пенсіонерам пояснили, що під час самоізоляції виходити на вулицю все ж можна, але з обережністю.

Медики не поспішають тестувати можливих хворих на коронавірус і посилаються на економію бензину і засобів захисту.