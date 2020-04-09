Де в Києві найбільше випадків коронавіруса

На сьогодні в столиці підтверджено 335 випадків захворювання на коронавірус. Найбільше випадків в Печерському, Дарницькому та Шевченківському районах столиці. Карту з показниками захворюваності опублікувала Київська міська державна адміністрація. Лабораторно підтверджені випадки в наступних районах: Голосіївський – 28; Дарницький – 45; Деснянський – 20; Дніпровський – 22 Оболонський – 23; Печерський – 78; Подільський – 21; Святошинський – 15; Солом'янський – 40; Шевченківський – 43. Найбільше лабораторно подвтержденних випадків додалося в Печерському районі – 30 з початку минулої доби. Цей район продовжує бути "лідером" по захворюваності на коронавірус. Як повідомляли Українські Новини, Міністерство цифрової трансформації створило карту, яка показує недотримання правил самоізоляції тими, хто повернувся з країн, де зафіксовані випадки коронавірусу. Пенсіонерам пояснили, що під час самоізоляції виходити на вулицю все ж можна, але з обережністю. Медики не поспішають тестувати можливих хворих на коронавірус і посилаються на економію бензину і засобів захисту.