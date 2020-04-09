Только со строгими ограничениями. Куда можно выходить пенсионерам в карантин

Для людей пожилого возраста, которые находятся в самой большой зоне риска заражения коронавирусом, во время карантина установлены особые ограничения, которые разъяснил Кабмин на своем официальном сайте.

Так, люди в возрасте от 60 лет в карантин должны находиться дома и воздерживаться от контактов с другими лицами, кроме тех, с которыми они совместно проживают.

Однако людям, находящимся на самоизоляции (кроме больных COVID-19) и о которых некому позаботиться, разрешено посещать магазины, аптеки и другие места торговли, расположенные на расстоянии не более чем 2 километра от места самоизоляции. Они также должны придерживаться масочного режима и иметь при себе удостоверение личности.

Кроме того, пожилые люди могут обратиться в Управление (отдел) социальной защиты населения по месту жительства.

"Частоту выхода на улицу контролирует сам человек при условии соблюдения рекомендаций, но делать это как можно реже и планировать закупки на больший временной период. А наличие документов позволит проверить, не должен ли он быть на самоизоляции или обсервации, а также не нарушил ли он разрешенное расстояние в 2 км от определенного места самоизоляции. Контроль за соблюдением этих правил осуществляют структурные подразделения МВД", - отметили в Кабмине.

Как сообщали Українські Новини, со следующей недели некоторые пенсионеры смогут получить единоразовую выплату в сумме 1 000 гривен из-за карантина в связи с коронавирусом.

Также дополнительные выплаты могут не перечислить автоматически. ПФ объяснил, что делать пенсионерам.