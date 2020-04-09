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  • Тесты на коронавирус не делают, чтобы сэкономить бензин и костюмы для врачей, - семейный врач из Киева
09 апреля 2020, четверг, 14:21 402
Медицина 2020-04-09T14:22:12+03:00
Українські Новини
Тесты на коронавирус не делают, чтобы сэкономить бензин и костюмы для врачей, - семейный врач из Киева

Тесты на коронавирус не делают, чтобы сэкономить бензин и костюмы для врачей, - семейный врач из Киева

Валерия Драгомирова
Киев, коронавирус в Украине, Тест на коронавирус
Тесты на коронавирус. Фото: Христина Процак/tvoemisto.tv
Тесты на коронавирус. Фото: Христина Процак/tvoemisto.tv

Несмотря на то, что в Украину прибыли 100 тыс. высокоточных ПЦР тест-систем закупленных в Южной Корее, медики не спешат тестировать возможных больных коронавирусом. Об этом "КП в Украине" рассказал семейный врач из Киева Леонид.

"У нас до сих пор действует устное распоряжение расспрашивать больных об их перемещениях и контактах, прежде чем направлять бригаду. И дело не в самих тестах, а в том, что на них накручивается: это бензин для машины, защитные костюмы для врачей, дезинфекция. Старая советская система, когда медицина работает на интересы своего руководства, а не ради пользы пациента, к сожалению, остается", - говорит врач.


Леонид также подозревает, что главная проблема состоит в том, что украинские вирусологические лаборатории не могут справиться с большим количество тестов, массовая диагностика искусственно тормозится.

Косвенно на это же намекнул и главный санитарный врач Виктор Ляшко, когда говорил, что можем, но не хотим. Дескать, в Украине планируется внедрять массовое тестирование, но для этого "необходимо учитывать способности системы здравоохранения, лабораторной сети и экономического состояния страны".

Как сообщали Українські Новини, в Кировоградской области через семь минут после госпитализации умерла женщина, у которой нашли коронавирус

Кроме того, в Киево-Печерской Лавре 26 новых случаев коронавируса. В столице 335 инфицированных. 

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