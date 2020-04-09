Тесты на коронавирус не делают, чтобы сэкономить бензин и костюмы для врачей, - семейный врач из Киева

Несмотря на то, что в Украину прибыли 100 тыс. высокоточных ПЦР тест-систем закупленных в Южной Корее, медики не спешат тестировать возможных больных коронавирусом. Об этом "КП в Украине" рассказал семейный врач из Киева Леонид.

"У нас до сих пор действует устное распоряжение расспрашивать больных об их перемещениях и контактах, прежде чем направлять бригаду. И дело не в самих тестах, а в том, что на них накручивается: это бензин для машины, защитные костюмы для врачей, дезинфекция. Старая советская система, когда медицина работает на интересы своего руководства, а не ради пользы пациента, к сожалению, остается", - говорит врач.



Леонид также подозревает, что главная проблема состоит в том, что украинские вирусологические лаборатории не могут справиться с большим количество тестов, массовая диагностика искусственно тормозится.



Косвенно на это же намекнул и главный санитарный врач Виктор Ляшко, когда говорил, что можем, но не хотим. Дескать, в Украине планируется внедрять массовое тестирование, но для этого "необходимо учитывать способности системы здравоохранения, лабораторной сети и экономического состояния страны".



Как сообщали Українські Новини, в Кировоградской области через семь минут после госпитализации умерла женщина, у которой нашли коронавирус.



Кроме того, в Киево-Печерской Лавре 26 новых случаев коронавируса. В столице 335 инфицированных.