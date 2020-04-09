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09 апреля 2020, четверг, 13:12 244 Карта
Общество 2020-04-09T13:26:02+03:00
Українські Новини
Минцифры создало карту нарушителей самоизоляции

Минцифры создало карту нарушителей самоизоляции

Валерия Драгомирова
Минцифры, самоизоляция, Нарушение карантина
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

Министерство цифровой трансформации создало карту, которая показывает несоблюдение правил самоизоляции теми, кто вернулся из стран, где зафиксированы случаи коронавируса.

Об этом написал вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Отмечается, что были определены населенные пункты, в которых живут люди, которые вернулись из-за границы и менее остальных придерживались 14-дневного карантина.

Так, если от 50 до 200 людей не придерживались карантина, на карте это обозначено оранжевым, более 200 - красным.

Сообщается, что Минцифры получает от операторов мобильной связи данные о более чем 0,5 млн человек.

Это абоненты, которые вернулись в Украину из стран, где есть эпидемия, начиная от 17 марта.

На основе этих данных создается карта, которой могут пользоваться Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) и Министерство здравоохранения.
Федоров отмечает, что данные от мобильных операторов не содержат никакой персональной информации об абонентах.

Минцифры получает только информацию о количестве вернувшихся из-за границы лиц в населенном пункте; стране и способе возврата; количестве несоблюдающих карантин; суммарном количестве людей, с которыми контактировали нарушители.

Он также подчеркнул, что эта карта нужна для оценки уровня соблюдения карантина лицами, имеющими высокий риск быть носителями коронавируса COVID-19 в разных городах; оптимизации размещения ресурсов в регионах с низким уровнем соблюдения, а также для планирования мероприятий по безопасности и защите здоровья.

Нарушение самоизоляции. Карта: МинцифрыНарушение самоизоляции. Карта: Минцифры



Как сообщали Українські Новини, Минцифры заявило, что приложение "Дія" начало работать

Кроме того, количество случаев коронавируса в Украине приближается к двум тысячам. 

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