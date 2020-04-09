Минцифры создало карту нарушителей самоизоляции

Министерство цифровой трансформации создало карту, которая показывает несоблюдение правил самоизоляции теми, кто вернулся из стран, где зафиксированы случаи коронавируса.

Об этом написал вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.



Отмечается, что были определены населенные пункты, в которых живут люди, которые вернулись из-за границы и менее остальных придерживались 14-дневного карантина.



Так, если от 50 до 200 людей не придерживались карантина, на карте это обозначено оранжевым, более 200 - красным.



Сообщается, что Минцифры получает от операторов мобильной связи данные о более чем 0,5 млн человек.



Это абоненты, которые вернулись в Украину из стран, где есть эпидемия, начиная от 17 марта.



На основе этих данных создается карта, которой могут пользоваться Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) и Министерство здравоохранения.

Федоров отмечает, что данные от мобильных операторов не содержат никакой персональной информации об абонентах.



Минцифры получает только информацию о количестве вернувшихся из-за границы лиц в населенном пункте; стране и способе возврата; количестве несоблюдающих карантин; суммарном количестве людей, с которыми контактировали нарушители.



Он также подчеркнул, что эта карта нужна для оценки уровня соблюдения карантина лицами, имеющими высокий риск быть носителями коронавируса COVID-19 в разных городах; оптимизации размещения ресурсов в регионах с низким уровнем соблюдения, а также для планирования мероприятий по безопасности и защите здоровья.

Нарушение самоизоляции. Карта: Минцифры





Как сообщали Українські Новини, Минцифры заявило, что приложение "Дія" начало работать.



Кроме того, количество случаев коронавируса в Украине приближается к двум тысячам.