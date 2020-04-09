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09 квітня 2020, четвер, 14:57 6
Суспільство 2020-04-09T15:30:02+03:00
Українські Новини
Вже 6 українським військовим поставлений діагноз "коронавірусна інфекція"

Вже 6 українським військовим поставлений діагноз "коронавірусна інфекція"

Кира Молчанова
ВСУ, Коронавірус, коронавірус в Україні, Коронавірус у ВСУ
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

На тлі того, що в Україні вже майже дві тисячі хворих на COVID-19, кількість хворих коронавірусом військовослужбовців збільшився на 1 до 6 осіб, 1 військовий госпіталізований.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби командування Повітряних сил Збройних сил, передають Українські Новини.

"Сьогодні, 9 квітня, у військовослужбовця військової частини Васильківського гарнізону, який був напередодні госпіталізований з пневмонією, після відповідного обстеження підтверджено захворювання гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2", - сказано в ньому.

Наголошується, що військовослужбовець перебуває на лікуванні у Головному військово-клінічному госпіталі в Києві.

На даний момент стан його здоров'я задовільний.

Військові, що мали контакти з ним, відправлені на самоізоляцію.

У разі появи симптомів гострого респіраторного захворювання найближчим часом у них буде взято проби для тестування на коронавірус.

Наголошується, що у військових частинах Васильківського гарнізону особовий склад дотримується необхідних заходів щодо недопущення розповсюдження вірусу.

Як повідомляли Українські Новини, 7 квітня у Збройних силах була зафіксована перша смерть від коронавірусу.

Ще вчора військових, хворих на коронавірус, було на одного менше.

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