Карантин существенно повлиял на две привычки украинцев, – соцопрос

Во время карантина 47% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", стали реже гулять, а 49% – чаще следить за новостями, в то время как ограничения при карантине не повлияли на частоту уделяемого большинством времени саморазвитию, хобби, уборке и готовке, употреблению еды и алкоголя, занятиям спортом и сексом, а также сну.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

47% опрошенных ответили, что стали реже гулять на свежем воздухе, 31% – с такой же частотой, как обычно, 14% – даже чаще, а 8% заявили, что вообще не гуляют.

При этом 49% опрошенных стали чаще следить за новостями, 35% – как обычно, 9% – реже, а 7% – вообще не следят.

На остальные варианты вопросов большинство респондентов ответили, что карантин не повлиял на то, как часто они занимаются определенными делами.

Смотрят фильмы и сериалы 38% чаще, а 45% - как обычно, убирают и занимаются домом 35% чаще, а 59% – как обычно, готовят еду самостоятельно 32% чаще, а 62% – как обычно, обучаются и занимаются саморазвитием 27% чаще, а 48% – как обычно, общаются с родными и близкими 27% чаще, а 50% – как обычно, спят 26% чаще, а 67% – как обычно, едят 24% чаще, а 70% – как обычно.

42% стали реже общаться с друзьями, однако для 44% в этом плане карантин ничего не изменил, а 11% стали общаться чаще.

Заниматься спортом 36% продолжают как обычно, 20% – стали реже, 17% – чаще, а сексом – 58% как раньше, 14% – реже, 8% – чаще.

Употребляют алкоголь 27% как обычно, 16% – реже, 6% – чаще, 52% – никогда, а заказывают еду домой 9% как и раньше, 6% – реже, 4% – чаще, 81% – никогда.

Опрос проводился 1-2 апреля среди 1,3 тыс. совершеннолетних респондентов на основании случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Ошибка репрезентативности исследования не превышает 4%.

Как сообщали Українськi Новини, ранее мы рассказывали о том, как изменился досуг украинцев на карантине, а также о том, как карантин повлиял на рынок труда в Украине.