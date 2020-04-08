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08 апреля 2020, среда, 14:31 110
Общество 2020-04-08T14:32:29+03:00
Українські Новини
Украинцы на карантине стали массово пользоваться видеосообщениями в Viber

Украинцы на карантине стали массово пользоваться видеосообщениями в Viber

Валерия Драгомирова
Коронавирус, Viber, карантин в Украине, Видеосообщения
Вайбер. Фото: iPhones.ru
Вайбер. Фото: iPhones.ru

Одна из крупнейших в мире коммуникационных платформ Viber отмечает рост активности пользователей в Украине по всем направлениям в период карантина, который ввели с 11 марта.

Об этом говорится в сообщении Viber, передают Українськi Новини.

"Показатели использования Viber в Украине растут по всем ключевым функциям: пользователи стали отправлять на 21% больше сообщений в Viber. При этом видеосообщений стало больше на 207%, аудиосообщений – на 46%, фотосообщений - на 39%. На 65% увеличилось количество сообщений, отправленных в групповых чатах. Количество аудиозвонков между двумя пользователями выросло на 25%, а видеозвонков – на 57%. При этом их продолжительность увеличилась на 45% (до семи минут) и 86% (до 9 минут) соответственно. Групповых звонков стало больше на 292%. Возросла популярность сообществ. Теперь их просматривают на 74% больше пользователей. Количество активных подписчиков возросло на 66%, а записи теперь получают на 133% больше "лайков", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, за последние несколько недель активность пользователей в приложении в мире многократно возросла.

При этом самые популярные функции в настоящее время - групповые чаты и аудиозвонки.

"Сегодня в Viber отправляют на 134% больше сообщений в групповых чатах по сравнению с последней неделей января, а количество групповых вызовов, полученных средним пользователем Viber, увеличилось на 370%. Среднее количество просмотров постов в сообществах выросло на 78% благодаря таким инициативам, как помощь в распространении среди пользователей Viber важной информации о мерах безопасности в периоды изоляции. К примеру, в приложении появилось официальное сообщество Министерства здравоохранения Украины, в котором за 2 недели его существования уже более 3 млн участников", - говорится в сообщении.

Кроме того, на прошлой неделе в Viber был запущен чат-бот Всемирной организации здравоохранения, призванный обеспечить подписчиков актуальной и правдивой информацией о COVID-19.

Viber отмечает, что с начала вспышки коронавирусной инфекции COVID-19: количество ежедневных активных пользователей Viber по всему миру в марте увеличилось на 18%; количество новых пользователей, ежедневно регистрирующихся в Viber, выросло на 25%; люди стали дольше общаться по аудиосвязи - средняя продолжительность звонка в приложении увеличилась на 35%, при этом пользователи отправляют на 75% больше видеосообщений.

Как сообщали Українські Новини, украинцы на карантине стали больше смотреть сериалов

Кроме того, карантин существенно повлиял на две привычки украинцев


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