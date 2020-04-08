Украинцы на карантине стали массово пользоваться видеосообщениями в Viber

Одна из крупнейших в мире коммуникационных платформ Viber отмечает рост активности пользователей в Украине по всем направлениям в период карантина, который ввели с 11 марта.

Об этом говорится в сообщении Viber, передают Українськi Новини.



"Показатели использования Viber в Украине растут по всем ключевым функциям: пользователи стали отправлять на 21% больше сообщений в Viber. При этом видеосообщений стало больше на 207%, аудиосообщений – на 46%, фотосообщений - на 39%. На 65% увеличилось количество сообщений, отправленных в групповых чатах. Количество аудиозвонков между двумя пользователями выросло на 25%, а видеозвонков – на 57%. При этом их продолжительность увеличилась на 45% (до семи минут) и 86% (до 9 минут) соответственно. Групповых звонков стало больше на 292%. Возросла популярность сообществ. Теперь их просматривают на 74% больше пользователей. Количество активных подписчиков возросло на 66%, а записи теперь получают на 133% больше "лайков", - говорится в сообщении.



Согласно сообщению, за последние несколько недель активность пользователей в приложении в мире многократно возросла.



При этом самые популярные функции в настоящее время - групповые чаты и аудиозвонки.



"Сегодня в Viber отправляют на 134% больше сообщений в групповых чатах по сравнению с последней неделей января, а количество групповых вызовов, полученных средним пользователем Viber, увеличилось на 370%. Среднее количество просмотров постов в сообществах выросло на 78% благодаря таким инициативам, как помощь в распространении среди пользователей Viber важной информации о мерах безопасности в периоды изоляции. К примеру, в приложении появилось официальное сообщество Министерства здравоохранения Украины, в котором за 2 недели его существования уже более 3 млн участников", - говорится в сообщении.



Кроме того, на прошлой неделе в Viber был запущен чат-бот Всемирной организации здравоохранения, призванный обеспечить подписчиков актуальной и правдивой информацией о COVID-19.



Viber отмечает, что с начала вспышки коронавирусной инфекции COVID-19: количество ежедневных активных пользователей Viber по всему миру в марте увеличилось на 18%; количество новых пользователей, ежедневно регистрирующихся в Viber, выросло на 25%; люди стали дольше общаться по аудиосвязи - средняя продолжительность звонка в приложении увеличилась на 35%, при этом пользователи отправляют на 75% больше видеосообщений.



Как сообщали Українські Новини, украинцы на карантине стали больше смотреть сериалов.



Кроме того, карантин существенно повлиял на две привычки украинцев.





