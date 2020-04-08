Украинцы на карантине стали больше смотреть сериалов, - Big Data ua

В то время как количество больных коронавирусом продолжает расти, украинцы на карантине стали меньше смотреть спортивные каналы и больше - сериалы.

Об этом говорится в сообщении компании Big Data ua, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, в течение второй половины марта значительно вырос телепросмотр как традиционного телевидения, так и в IPTV|OTT.

"В результате воздействия этих факторов общий рейтинг телесмотрения в марте вырос до уровня январского показателя, а вот средний охват по дню ​​немного не дотянул до показателей января. Но мы же помним, что телепросмотр рос только после введения карантина. Среднее время просмотра по сравнению с февралем увеличилось почти на час и составило 4 часа 33 минуты (рекорд с начала 2020 года). По состоянию на конец месяца в панели насчитывалось более 424,2 тыс. активных домохозяйств", - говорится в сообщении.

При этом в марте зрители активно смотрели каналы общего просмотра, каналы новостей и несколько возросла доля просмотра группы каналов сериалов, в то же время больше всего потеряли в просмотре спортивные каналы.

В марте группа каналов общего просмотра значительно улучшила позиции, рост доли на 2,59 пункта до 58,88% был в первую очередь за счет того, что с начала карантина вырос общий показатель телесмотрения.

Доля просмотра группы развлекательных каналов на втором месте, также несколько возросла (увеличение на 0,06 п.п. до 7,57%).

"Доля просмотра группы фильмовых каналов потеряла 1,13 п.п. (снижение до 6,42%), что обусловило падение этой группы со второго на четвертое место, а в то же время значительно возросла доля группы каналов новостей, которые с седьмого места в феврале переместились сразу на пятое место в марте. Наибольшая потеря доли телесмотрения постигла в марте спортивные каналы, ведь карантин, который был введен во многих странах мира, привел к отмене или переносе большого количества спортивных событий... В целом группа спортивных телеканалов сместилась с пятого (в феврале) на седьмое место в марте. На восьмом месте находится группа каналов сериалов с общей долей просмотра 3,12% (рост на 0,61 п.п.)", - говорится в сообщении.

Группа музыкальных каналов (доля просмотра в марте потеряла 0,19 п.п. и составила 1,54%), продолжает занимать девятое место.

Big Data ua предоставляет услуги мониторинга рейтингов просмотров телеканалов среди коммерчески привлекательной аудитории Украины.

Как сообщали Українські Новини, почти на полную потерю рекламодателей сетует абсолютное большинство руководителей украинских медиа, опрошенных Национальным союзом журналистов Украины, отметил в заметке на своей странице в социальной сети Facebook председатель НСЖУ Сергей Томиленко. 82% редакторов, большая часть которых возглавляет частные региональные газеты, онлайн-издания и ТРК, жалуются на потерю рекламодателей из-за введения карантинных мероприятий и экономический кризис, вызванный эпидемией коронавируса.

За период карантина правоохранители задержали более 100 распространителей фейков о коронавирусе.