Лише 3% українців збираються йти до церкви на Великдень, - Офіс президента

Офіс президента заявляє, що відвідати церкву на Великдень, який відзначається 19 квітня, збираються тільки 3% українців.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента за підсумками традиційної наради під головуванням Володимира Зеленського з боротьби з коронавірусом, передають Українські Новини.



"Більшість українців підтримують карантинні заходи та проєкт "Великдень вдома", коли богослужіння можна подивитися в трансляції. Зокрема, до 70% громадян України підтримують заходи карантину і тільки 3% збираються відвідати церкву", - сказано в ньому.



Офіс не уточнив, звідки у нього такі дані. Найбільші соціологічні групи не публікували подібних досліджень.



"Це чудово, що українці такі відповідальні, і більшість громадян усвідомлюють високі ризики епідемії. Адже пік ще попереду. Тому треба зробити все можливе, щоб і 3% віруючих не піддавалися небезпеці", - підкреслив Зеленський.



У повідомленні нагадується, що акціонерне товариство "Укрпошта" ввело безкоштовну доставку вже освячених пасок, щоб допомогти українцям відсвяткувати Великдень вдома.



За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, вже отримано кілька сотень замовлень і постійно надходять нові.



Раніше Українські Новини писали, як віруючі зможуть відвідувати храми і будуть святити паски.



Крім того, Зеленський закликав змінювати свої традиції на здоров'я людей і святкувати Пасху вдома.