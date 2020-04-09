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09 квітня 2020, четвер, 15:02 10
Президент 2020-04-09T15:45:01+03:00
Українські Новини
Лише 3% українців збираються йти до церкви на Великдень, - Офіс президента

Лише 3% українців збираються йти до церкви на Великдень, - Офіс президента

Валерия Драгомирова
Пасха, Володимир Зеленський, церкви, Пасха-2020
Великодній кошик
Великодній кошик

Офіс президента заявляє, що відвідати церкву на Великдень, який відзначається 19 квітня, збираються тільки 3% українців.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента за підсумками традиційної наради під головуванням Володимира Зеленського з боротьби з коронавірусом, передають Українські Новини.

"Більшість українців підтримують карантинні заходи та проєкт "Великдень вдома", коли богослужіння можна подивитися в трансляції. Зокрема, до 70% громадян України підтримують заходи карантину і тільки 3% збираються відвідати церкву", - сказано в ньому.

Офіс не уточнив, звідки у нього такі дані. Найбільші соціологічні групи не публікували подібних досліджень.

"Це чудово, що українці такі відповідальні, і більшість громадян усвідомлюють високі ризики епідемії. Адже пік ще попереду. Тому треба зробити все можливе, щоб і 3% віруючих не піддавалися небезпеці", - підкреслив Зеленський.

У повідомленні нагадується, що акціонерне товариство "Укрпошта" ввело безкоштовну доставку вже освячених пасок, щоб допомогти українцям відсвяткувати Великдень вдома.

За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, вже отримано кілька сотень замовлень і постійно надходять нові.

Раніше Українські Новини писали, як віруючі зможуть відвідувати храми і будуть святити паски.

Крім того, Зеленський закликав змінювати свої традиції на здоров'я людей і святкувати Пасху вдома.

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