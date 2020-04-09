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09 квітня 2020, четвер, 13:54 13
Фінанси 2020-04-09T14:30:02+03:00
Українські Новини
Кому банки продовжать термін дії банківських карт на три місяці

Кому банки продовжать термін дії банківських карт на три місяці

Валерия Драгомирова
НБУ, Банки, Карантин, банківські картки
Картки. Фото: pixabay
Картки. Фото: pixabay

Банки продовжать термін дії банківських карт на три місяці, термін яких закінчився під час карантину, який можуть продовжити до початку травня.

Про це йдеться в повідомленні Національного банку, передають Українські Новини.

"Не потрібно йти в банк, щоб перевипустити нову картку, строк дії якої закінчився під час карантину. Клієнтові просто потрібно звернутися в свій банк - по телефону або в онлайні - та дізнатися подробиці", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, банки стали більше викуповувати валюти у населення, ніж продавати.

Раніше в НБУ розповіли, як буде працювати банківська система під час карантину. В НБУ зазначили, що на даний момент банки є досить стійкими, високоліквідними і капіталізованими і продовжують безперебійно обслуговувати клієнтів.

Крім того, НБУ ввів операції з підкріплення банків готівковою інвалютою шляхом її обміну на безготівкову.

У НБУ відзначають, що в банках є безготівкові ліквідні кошти в іноземній валюті на суму майже 9 млрд доларів.

 

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