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27 марта 2020, пятница, 13:08 767
Экономика 2020-03-27T13:08:45+02:00
Українські Новини
Банки стали больше выкупать валюты у населения, чем продавать

Банки стали больше выкупать валюты у населения, чем продавать

Ольга Фандорина
НБУ, Валюта, Карантин, Продажа валюты

Национальный банк констатирует, что банки стали больше выкупать валюты у населения, чем продавать, в то время как инфляция сохраняется на низком уровне.

Об этом сообщил замглавы НБУ Олег Чурий в ходе пресс-конференции, передают Українські Новини.

"Банки стали больше выкупать валюты у населения, чем продавать.. Сальдо покупки банками валюты положительное", - сказал он.

В то же время Чурий добавил, что доля нерезидентов на межбанке невысокая.

"Нерезиденты – это та категория участников рынка, которыми всех пугали. Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов сократился на 9 млрд гривен в марте, это чуть более 300 млн долларов", - добавил замглавы НБУ.

По его словам, очередной аукцион по обмену безналичной валюты на наличную будет проведен в понедельник.

Сумма аукциона составит 180 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, НБУ снова начал продавать валюту для сдерживания курса гривны и продал на межбанке $11 млн. Однако Национальный банк Украины не продавал валюту на межбанке для сдерживания курса гривны в среду, 25 марта, и получил партию наличного доллара для подкрепления касс банков.

Также НБУ констатирует, что спрос населения на валюту в день составляет 30-40 млн долларов.

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