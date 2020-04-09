Гривня продовжує падати. Курс НБУ на п'ятницю і вихідні

Поки долар продовжує зростати, Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 10-12 квітня, на 10,05 коп. до 27,2510 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 9 квітня, на 4,94 коп. до 27,1505 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 8 квітня на 33,77 коп. до 27,5984 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 31,46 коп. до 27,0874 UAH/USD.

Також Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, встановлюване їм на 9 квітня, на 4,94 коп. до 27,1505 UAH/USD.

Тим часом девальваційні ризики для гривні зберігаються: чого чекати від курсу валют в Україні