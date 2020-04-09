Рубль немного "просел". Курс российской нацвалюты на 9 апреля

В то время, как доллар и евро подскочили, в четверг, 9 апреля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 7 апреля, снизился на 4 копейки до 3,12 гривен за 10 рублей.

Об этом докладывает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи в четверг повысился на 5 копеек и составляет 3,71 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 9 апреля:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,12 3,71 Максимальный 3,50 5,00 Минимальный 2,40 3,40

Как сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 8 апреля на 33,77 коп. до 27,5984 UAH/USD, курс покупки – повысился на 31,46 коп. до 27,0874 UAH/USD.

Также Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 9 апреля, на 4,94 коп. до 27,1505 UAH/USD.

Кроме того, аналитики спрогнозировали, что будет дальше происходить на валютном рынке Украины, в также о том, стоит ли сейчас покупать доллары.