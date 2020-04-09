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09 апреля 2020, четверг, 10:53 143
Экономика 2020-04-09T10:53:21+03:00
Українські Новини
Рубль немного "просел". Курс российской нацвалюты на 9 апреля

Рубль немного "просел". Курс российской нацвалюты на 9 апреля

Анна Рудык
курс рубля, курс рубля к гривне, курс рубля в Киеве, курс рубля в Украине
Курс рубля. Фото: pixabay.com
Курс рубля. Фото: pixabay.com

В то время, как доллар и евро подскочили, в четверг, 9 апреля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 7 апреля, снизился на 4 копейки до 3,12 гривен за 10 рублей.

Об этом докладывает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи в четверг повысился на 5 копеек и составляет 3,71 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 9 апреля:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,12 3,71
Максимальный 3,50 5,00
Минимальный 2,40 3,40

Как сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 8 апреля на 33,77 коп. до 27,5984 UAH/USD, курс покупки – повысился на 31,46 коп. до 27,0874 UAH/USD.

Также Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 9 апреля, на 4,94 коп. до 27,1505 UAH/USD.

Кроме того, аналитики спрогнозировали, что будет дальше происходить на валютном рынке Украины, в также о том, стоит ли сейчас покупать доллары.

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