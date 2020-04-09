Доллар и евро взлетели на 30 копеек. Курс валют на 9 апреля

В то время, как гривна внезапно обвалилась, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 8 апреля на 33,77 коп. до 27,5984 UAH/USD, курс покупки – повысился на 31,46 коп. до 27,0874 UAH/USD. Об этом сообщает BIN.ua. Средний курс покупки евро повысился на 34,05 коп. до 29,0852 UAH/EUR, курс продажи повысился на 32,43 коп. до 29,9303 UAH/EUR. Курсы наличной иностранной валюты: Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 27,0874 27,5984 29,0852 29,9303 3,12 3,71 Максимальный 27,3500 27,8000 29,5500 30,2800 3,50 5,00 Минимальный 26,7000 27,4000 27,6500 29,4500 2,40 3,40

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 9 апреля, на 4,94 коп. до 27,1505 UAH/USD.

Ранее аналитики спрогнозировали, что будет дальше происходить на валютном рынке Украины, в также о том, стоит ли сейчас покупать доллары.