Кличко розповів, чи будуть відключати гарячу воду в Києві під час карантину

У період дії карантину в Києві не будуть відключати гарячу воду споживачам. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на брифінгу.

"Кожен рік одразу після завершення опалювального сезону столичні служби і підприємства починають готуватися до наступного сезону. Проведення гідравлічних випробувань - це не примха міської влади, а технологічна необхідність і вимога чинного законодавства. Яка визначає порядок і терміни проведення випробувань. Але, за моїм дорученням, на період обмежень технічна підготовка до наступного сезону буде проводитися тільки на об'єктах, де не треба відключати гарячу воду споживачам", - сказав Кличко.

Кличко також додав, що міська влада хоче змінити формат гідравлічних випробувань.

"Ми підготували звернення до уряду - внести зміни до профільного законодавства. І зменшити терміни, коли в будинках немає гарячої води під час проведення тестувань трубопроводів", - зазначив він.

Як повідомляли Українські Новини, у столиці зафіксували 335 випадків зараження коронавірусом.

Також поліція Києва склала 622 адмінпротоколи на порушників карантину.

Раніше повідомлялося про те, що Кличко розповів, чому дані МОЗ та Києва по коронавірусу відрізняються.