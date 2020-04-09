Кличко рассказал, почему данные Минздрава и Киева по коронавирусу отличаются

В то время, как в Киеве уже 355 инфицированных новым коронавирусом, мэр Виталий Кличко заявил, что у Минздрава и у властей Киева разный алгоритм подсчета и подачи информации по больным Covid-19. Об этом он сказал на брифинге, передают Українські Новини.



"У нас разный алгоритм подсчета и подачи информации. Мы получаем данные от государственного учреждения "городской лабораторный центр Минздрава Украины", оперативно поздно вечером, сразу после завершения лабораторных исследований образцов, которые предоставили в учреждение, и после обработки таких данных", - сказал Кличко.



По словам мэра Киева, Минздрав получает информацию по больным утром следующего дня.



"А Минздрав получает эту информацию утром следующего дня и скорее всего учитывает уже в статистику на следующий день. Информация, которую мы предоставляем, полученная от специалистов, которые исследуют образцы. Она, как видите, детализированная, сколько заболело женщин, сколько детей, сколько мужчин", - резюмировал он.



Как сообщали Українські Новини, количество случаев коронавируса в Украине приближается к двум тысячам.