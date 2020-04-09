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09 апреля 2020, четверг, 12:44 274
Общество 2020-04-09T12:45:21+03:00
Українські Новини
Кличко рассказал, почему данные Минздрава и Киева по коронавирусу отличаются

Кличко рассказал, почему данные Минздрава и Киева по коронавирусу отличаются

Валерия Драгомирова
Виталий Кличко, Минздрав, коронавирус в Киеве
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

В то время, как в Киеве уже 355 инфицированных новым коронавирусом, мэр Виталий Кличко заявил, что у Минздрава и у властей Киева разный алгоритм подсчета и подачи информации по больным Covid-19. Об этом он сказал на брифинге, передают Українські Новини. 


"У нас разный алгоритм подсчета и подачи информации. Мы получаем данные от государственного учреждения "городской лабораторный центр Минздрава Украины", оперативно поздно вечером, сразу после завершения лабораторных исследований образцов, которые предоставили в учреждение, и после обработки таких данных", - сказал Кличко. 

По словам мэра Киева, Минздрав получает информацию по больным утром следующего дня. 

"А Минздрав получает эту информацию утром следующего дня и скорее всего учитывает уже в статистику на следующий день. Информация, которую мы предоставляем, полученная от специалистов, которые исследуют образцы. Она, как видите, детализированная, сколько заболело женщин, сколько детей, сколько мужчин", - резюмировал он. 

Как сообщали Українські Новини, количество случаев коронавируса в Украине приближается к двум тысячам. 

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