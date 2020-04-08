С завтрашнего дня в Киеве начнут отключать горячую воду

В то время, как Киев завершил отопительный сезон, Киевская городская государственная администрация (КГГА) обещает уменьшить сроки, на которые будет отключаться горячей воды в домах из-за гидравлических испытаний.

Об этом сказал на брифинге заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

"Главная цель - уменьшить время, когда в дом не поставляется услуга горячего водоснабжения из-за гидравлических испытаний", - сказал он.

Пантелеев заявил, что КГГА обрабатывает предложения касательно минимизации отключения горячей воды и намерена обращаться к Кабинету Министров для внесение изменений в профильное законодательство.

Также он сообщил, что с 9 апреля будут начинаться гидравлические испытания, в частности начинается тестирование оборудования, которое на данный момент есть в наличии у коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" и у других теплоснабженцев.

Как сообщали Українські Новини, Киевская городская государственная администрация (КГГА) в среду, 8 апреля, завершила отопительный сезон.

Ранее, 6 апреля, коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" отключило от централизованного отопления уже 74% жилых домов.