подписаться на рассылку
26.65 27.25
28.85 29.7
˟
08 апреля 2020, среда, 13:14 151
Общество 2020-04-08T13:15:03+03:00
Українські Новини
С завтрашнего дня в Киеве начнут отключать горячую воду

С завтрашнего дня в Киеве начнут отключать горячую воду

Анна Рудык
КГГА, Горячая вода, Отключение воды, отключение воды в Киеве, отключение горячей воды
Отключение воды. Фото: pixabay
Отключение воды. Фото: pixabay

В то время, как Киев завершил отопительный сезон, Киевская городская государственная администрация (КГГА) обещает уменьшить сроки, на которые будет отключаться горячей воды в домах из-за гидравлических испытаний.

Об этом сказал на брифинге заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

"Главная цель - уменьшить время, когда в дом не поставляется услуга горячего водоснабжения из-за гидравлических испытаний", - сказал он.

Пантелеев заявил, что КГГА обрабатывает предложения касательно минимизации отключения горячей воды и намерена обращаться к Кабинету Министров для внесение изменений в профильное законодательство.

Также он сообщил, что с 9 апреля будут начинаться гидравлические испытания, в частности начинается тестирование оборудования, которое на данный момент есть в наличии у коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" и у других теплоснабженцев.

Как сообщали Українські Новини, Киевская городская государственная администрация (КГГА) в среду, 8 апреля, завершила отопительный сезон.

Ранее, 6 апреля, коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" отключило от централизованного отопления уже 74% жилых домов.

Больше новостей о: КГГА Горячая вода Отключение воды отключение воды в Киеве отключение горячей воды

В Украине почти 1,7 тыс. зараженных коронавирусом, за сутки погибли 7 человек
Офис генпрокурора сообщил Киве о подозрении
Новости
В Украине намерены запретить импорт электроэнергии из России 13:33
ДТЭК опроверг информацию о прекращении экспорта электроэнергии в Венгрию 10:46
ДТЭК прекратил экспорт электроэнергии в Венгрию из-за более низких цен на ресурс, чем в Украине, - Герус 18:10
Цена на электроэнергию в Украине вдвое выше, чем в Европе, - "Интерпайп" 15:50
"Нефтегаз" уволил директора газового бизнеса Фаворова 11:46
больше новостей
ДТЭК прекратил экспорт электроэнергии в Венгрию из-за более низких цен на ресурс, чем в Украине, - Герус 18:10
ДТЭК опроверг информацию о прекращении экспорта электроэнергии в Венгрию 10:46
В Украине намерены запретить импорт электроэнергии из России 13:33
больше новостей
ДТЭК прекратил экспорт электроэнергии в Венгрию из-за более низких цен на ресурс, чем в Украине, - Герус 18:10
ДТЭК опроверг информацию о прекращении экспорта электроэнергии в Венгрию 10:46
В Украине намерены запретить импорт электроэнергии из России 13:33
больше новостей
Какие места могут посещать пенсионеры, - разъяснение Кабмина
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok