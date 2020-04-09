подписаться на рассылку
27.1 27.55
29.2 29.95
˟
ONLINE
9.04.20 14:00-16:30 Видеоконференция по вопросам работы предприятий водоснабжения и водоотведения

09 апреля 2020, четверг, 12:50 134
Силовые структуры 2020-04-09T12:52:41+03:00
Українські Новини
В Киеве полиция составила 64 админпротокола за нарушение режима самоизоляции

В Киеве полиция составила 64 админпротокола за нарушение режима самоизоляции

Елена Новикова
Карантин, Коронавирус, самоизоляция, коронавирус в Киеве, карантин в Киеве, Нарушение карантина, Админпротоколы

Полиция составила 10 административных протоколов за прогулки людей группой более 2 человек из-за карантина в Киеве, в то время, как в столице зафиксировали уже 335 случаев заражения коронавирусом.

Об этом на брифинге сообщил мэр Киева,председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко, передают Українськi Новини.

В целом за нарушение режима ношения масок составлено 39 протоколов, 20 протоколов за посещение парков, скверов, 6 протоколов за посещение спортивных площадок.

За нарушение режима самоизоляции и обсервации в Киеве составлено 64 аминпротокола.

 

Как сообщали Українськi Новини, полиция составила 60 админпротоколов в отношении сбежавших из обсервации в отеле "Казацкий" в Киеве.

Ранее сообщалось о том, что на двух участников акции протеста с Гидропарка составили админпротоколы за нарушение карантина.

Также в Киеве больницы, которые определили для приема больных "второй волны" с подозрением на коронавирус, готовы к приему пациентов.

Кроме того, в Украине госпитализировали 40 детей с коронавирусом

Больше новостей о: Карантин Коронавирус самоизоляция коронавирус в Киеве карантин в Киеве Нарушение карантина Админпротоколы

Наместник Свято-Троицкого монастыря Иона заболел к...
Кличко рассказал, почему данные Минздрава и Киева ...
За сутки из Украины выехали почти 4 тысячи человек...
В Киеве составили почти 600 админпротоколов за нар...
В Киево-Печерской Лавре 26 новых случаев коронавируса. В столице 335 инфицированных
Количество случаев коронавируса в Украине приближается к двум тысячам
Новости
Кому банки продлят срок действия банковских карт на три месяца 13:45
В 1-м квартале "Ника-Тера" увеличила переработку грузов на 1,5% до 1,9 млн тонн 13:39
Хрен. Фото: Pixabay
Хрен к пасхальному столу. Где в Киеве дешевле всего купить популярный соус 13:30
Гривна продолжает падать. Курс НБУ на пятницу и выходные 13:23
Виталий Кличко. Фото: kiev.klichko.org
Кличко рассказал, будут ли отключать горячую воду в Киеве во время карантина 13:20
больше новостей
Какие места могут посещать пенсионеры, - разъяснение Кабмина 08:45
Где в Киевской области больше всего случаев коронавируса 13:54
Кто такой Чарльз Либер и почему его обвиняют в создании инфекции COVID-19 14:01
В США 400 тыс. зараженных коронавирусом. Данные по всему миру 8 апреля 08:30
Дополнительные выплаты пенсионерам в апреле. Кому еще "светит" карантинная тысяча 05:30
больше новостей
Кто такой Чарльз Либер и почему его обвиняют в создании инфекции COVID-19 14:01
НАБУ засекретило дело о возможной коррупции Нефедова 17:22
Израиль попросил паломников не ехать в Умань на Песах 09:40
"Пленки Ермака" назвали спецоперацией по срыву мирного процесса на Донбассе 10:01
Снявший видео с братом Ермака является внештатным агентом СБУ, - адвокат Мостовенко 10:37
больше новостей
Пасха на карантине. Как верующие смогут посещать храмы и будут ли святить куличи
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok