В Киеве полиция составила 64 админпротокола за нарушение режима самоизоляции

Полиция составила 10 административных протоколов за прогулки людей группой более 2 человек из-за карантина в Киеве, в то время, как в столице зафиксировали уже 335 случаев заражения коронавирусом.

Об этом на брифинге сообщил мэр Киева,председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко, передают Українськi Новини.

В целом за нарушение режима ношения масок составлено 39 протоколов, 20 протоколов за посещение парков, скверов, 6 протоколов за посещение спортивных площадок.

За нарушение режима самоизоляции и обсервации в Киеве составлено 64 аминпротокола.

Как сообщали Українськi Новини, полиция составила 60 админпротоколов в отношении сбежавших из обсервации в отеле "Казацкий" в Киеве.

Ранее сообщалось о том, что на двух участников акции протеста с Гидропарка составили админпротоколы за нарушение карантина.

Также в Киеве больницы, которые определили для приема больных "второй волны" с подозрением на коронавирус, готовы к приему пациентов.

Кроме того, в Украине госпитализировали 40 детей с коронавирусом.