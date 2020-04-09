Намісник Свято-Троїцького монастиря Іона захворів на коронавірус

Намісник Свято-Троїцького Іонинського монастиря (Української православної церкви Московського патріархату) Іона Черепанов захворів на коронавірус, яким в Україні заразилися майже 2 тис. чоловік.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Після недільної служби на вулиці у мене піднялася температура, в понеділок вона дійшла до 38 і я вирішив на всяк випадок зробити тест. Вчора стало відомо, що він позитивний", - написав він.

Він зазначив, що на даний момент його самопочуття в нормі, вранці температура була 36,7 градусів.

Він перебуває в повній ізоляції, служби в монастирі проходять, але без парафіян, оскільки ботанічний сад закритий на карантин.

Намісник також підкреслив, що не знає де заразився.

Як повідомляли Українські Новини, у Києво-Печерській Лаврі 26 нових випадків коронавірусу.

Також в Україні госпіталізували 40 дітей з коронавірусом. Також станом на 9 квітня, у світі зареєстровано 1 484 811 випадків зараження коронавірусом, 329 976 з них одужали, 88 538 – померли.